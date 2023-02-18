«Дочка» Amazon начала публичное тестирование беспилотного такси

На дорогах Калифорнии стартовали испытания беспилотного автомобиля такси от компании Amazon.

Аппарат разработал стартап Zoox, специализирующийся на транспорте с автопилотом и купленный компанией Джеффа Безоса в 2020 году. Департамент автотранспорта штата допустил машину к передвижению по дорогам общего пользования на прошлой неделе, но только в выходные.

В Zoox автомобиль называют первым в истории полностью автономным пассажирским транспортным средством. В отличие от большинства машин с автопилотом, у «роботакси» нет руля и других средств ручного управления.

Источник: spot.uz