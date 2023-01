Дневник расходов. Сколько зарабатывает и тратит студент в США

Многие молодые люди хотят учиться в США. Но сколько стоит аренда жилья в этой стране и как много нужно тратить на продукты? Рассказываем об этом и не только в нашем материале.

​

Айнур Абильбаева, 25 лет, город — Колледж Парк, Graduate Assistant, Planning and Construction, @a.abilbayeva





О себе

Я поступила в США, потому что моего знания английского языка было достаточно, чтобы найти работу. Еще я уже была знакома со страной после участия в программе Work and Travel.

К подаче документов я готовилась около полугода. Все это время подавалась на разные вакансии, чтобы получить assistantship — грант от работодателя, который оплачивает обучение. Меня взяли на работу в строительный департамент University of Maryland, College Park. Здесь же я учусь в магистратуре в сфере строительства — Master of Science in Civil Engineering.

Живу в городе Колледж Парк. Он находится в 30 минутах от столицы Вашингтона.

О доходах

Я работаю на позиции Project Manager Associate. В мои обязанности входит считать бюджет, договариваться с клиентами и подрядчиками. У меня 20 рабочих часов в неделю, летом можно брать до 40 часов. Работа почти всегда в офисе. Я выбрала расписание с 09:00 до 14:00. Два раза в неделю у меня есть возможность работать удаленно, из дома.

На всех вакансиях своя заработная плата. Я получаю около 2000 $ в месяц после вычета налогов.

Есть дополнительный доход — образовательные консультации. Я начала вести их недавно. Помогаю выбрать университет, пройти через процесс поступления, проверяю мотивационные письма и резюме. Рассказываю, как искать гранты и подаваться на стипендии, отвечаю на другие вопросы абитуриентов.

О расходах

Колледж Парк находится рядом со столицей, поэтому цены на жилье здесь высокие для студентов.

На аренду у меня уходит 800 $ в месяц. Еще 50-60 $ плачу за коммунальные услуги. Это средняя цена за съем комнаты в доме или квартире в моем городе. Можно найти и дешевле, но подальше от университета. Мне нравится моя локация. Дорога в вуз занимает 15 минут пешком.

На продукты трачу 300-400 $. Обычно покупаю фарш, курицу, рыбу, а также беру много фруктов и замороженных полуфабрикатов вроде самсы или спринг-роллов.

На транспорт я почти не трачусь. Иногда могу взять такси до нужного места. Еще по выходным езжу в Вашингтон. На все уходит около 30 $ в месяц.





Я купила Sim-карту с годовой подпиской на безлимитный интернет. За 12 месяцев заплатила 240 $. Дома у нас Wi-Fi, который мы делим с девушками-соседками. В год выходит 250 $ с каждого человека. Это довольно дорого.

Я обедаю дома или возле университета. Иногда хожу в кафе. На еду трачу максимум 200-300 $.

В месяц я откладываю около 200-300 $

Расходов на учебные материалы у меня нет. Профессора моего департамента понимают, что мы студенты. Все нужное дают бесплатно. Если необходимо что-то распечатать, пользуюсь принтером на работе.

В месяц я откладываю около 200-300 $. Если хорошо экономить, можно и больше. У меня нет определенной цели, на которую я коплю. Но в США всегда желательно иметь при себе деньги. Они могут потребоваться для путешествия с друзьями, большой покупки или билета домой. А иногда могут потребовать депозит за жилье.

Пока у меня нет возможности инвестировать, но планирую заняться этим через два-три года.

О ведении бюджета

Я веду бюджет в Excel-файле. Еще есть хорошее приложение MoneyApp. Стараюсь много не тратить: контролирую все показатели в колонках. Отслеживаю затраты на шопинг. Но бывают и соблазны вроде скидок на Amazon.