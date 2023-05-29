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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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«Для меня важна репутация», — Сара Шакет о том, какие ценности транслирует в своем блоге
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Сара Шакет

21 год, город — Алматы, блогер, @kiingsarah

Главный

Сегодня в 15:45

«Для меня важна репутация», — Сара Шакет о том, какие ценности транслирует в своем блоге

Сара Шакет


Я YouTube-блогер. Также веду блог в Instagram. Блогинг — это мое хобби, моя работа и моя отдушина.

В детстве я была стеснительной, закрытой. Но при этом всегда была творческой, следила за трендами в Интернете, знала всех топовых американских и российских блогеров, вайнеров. В Казахстане в то время YouTube-блогеров не было. И когда я решилась и сняла свое первое видео о покупках для школы, оно за две недели набрало 100 тысяч просмотров.

Родители всегда давали мне полную свободу действий, доверяли, и я это чувствовала. Когда сказала, что буду заниматься блогом, меня поддержали. А папа на День рождения подарил первую камеру. Когда я приняла решение оставить учебу в университете, чтобы уделять больше времени блогу, родители тоже не возражали. Родные поверили в меня, а теперь я могу им помогать, обеспечивать, дарить подарки. Благодаря блогу я стала более коммуникабельной, не боюсь показывать себя.

Алматы

Я веселая, открытая и эмоциональная. Не скрываю свои чувства, их всегда можно прочесть на моем лице. Умею от души радоваться, громко смеяться. Если хочу, могу погрустить и поплакать. Люблю праздники, вечеринки, общение.

Я эмпатичный человек. Для меня важны искренность, доброта, инициативность. Я сразу чувствую лицемерие и наигранность. Стараюсь не подпускать таких людей близко. Еще я не смогу быть близка с теми, кто не развивается, кого ничего не интересует.

Ценю отношения между людьми, умею дружить. Мы с подругами вместе уже более 10 лет. Все это время они поддерживают меня.

блогер

Я ответственная, пунктуальная. У меня всегда есть четкий план, распорядок дня. Не люблю подставлять людей. Если что-то пообещала, вылезу из кожи вон, но сделаю все так, как сказала.

Для меня важна репутация. На это влияет мое воспитание. Я выросла в семье юристов, где в приоритете всегда была справедливость. Для меня во главе всего стоит не заработок, не хайп. Гораздо важнее сформировать правильный личный бренд и позиционирование, поддерживать хорошую репутацию.

Для меня важна репутация


Еще для меня важно качество моей аудитории. Мои подписчики растут органически, без хайпа и коллабораций. На меня подписываются люди, которым я реально интересна. Поэтому у меня практически нет хейта, а активность и вовлеченность намного выше, чем у миллионников. В моем блоге собрались лояльные зрители, которые знают обо мне все, которые мне доверяют.

Я всегда фильтрую то, что публикую, потому что чувствую ответственность перед огромным количеством людей. Среди моих подписчиков много школьников, студентов. Я бы хотела быть для них «подругой», делиться с ними своим опытом, помогать перебороть свои комплексы, страхи. Поэтому стараюсь быть честной и искренней, нести правильные ценности. Каждый день мне приходят сообщения о том, что я вдохновляю людей на что-то, мотивирую.

YouTube

Люди даже через социальные сети чувствуют фальшь, наигранность. Поэтому я показываю только себя настоящую. Делюсь с аудиторией практически всей своей жизнью. Подписчики знакомы с моим ближайшим окружением. Я рассказываю о семье и транслирую семейные ценности. Рассказываю о подругах и показываю, как важно ценить дружбу. Рассказываю про свои романтические отношения и показываю, как важно поддерживать, уважать друг друга, заботиться о своем партнере.

При этом важно помнить, что каждый человек должен быть ответственен сам за себя. Даже если вы подписаны на кого-то, только вы выбираете, кого смотреть, кого слушать, какие решения принимать. Блогеры — тоже люди, которые могут ошибаться и имеют на это право.

Я люблю жизнь во всех ее проявлениях. Люблю себя, свое окружение, близких людей. Люблю эстетику и красоту. Мне нравится путешествовать и изучать новые страны, новые культуры, знакомиться с людьми.

созидатели

Я счастливый человек. Счастье — это внутреннее состояние человека. Я счастлива, потому что здорова, мои близкие рядом и у меня есть любимое дело. Я свободна в своих действиях, могу ни в чем себе не отказывать, радовать близких. Могу делиться своим позитивом с большим количеством людей.

Сложности — это возможность перейти на новый уровень


Сложности — это возможность перейти на новый уровень. Многие относятся к проблемам как к чему-то плохому, трагическому. Но я воспринимаю их как челлендж, который нужно достойно пройти. Верю, что нам даются только те проблемы, которые мы способны решить. А после того, как вы находите решение, вас ждут новые открытия, новые победы. Поэтому нужно не бояться сложностей, а идти им навстречу.

Моя цель — быть счастливой, создавать свою счастливую жизнь и делать счастливыми своих близких. Я бы хотела вдохновлять подрастающее поколение казахстанцев, молодежь с правильными ценностями, которые не боятся проявляться и показывать себя этому миру.

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#блогер #казахстан #алматы #youtube #созидатели
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.