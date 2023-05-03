«Для меня важна эмоциональная составляющая», — Бахт Ниязов о своем пути венчурного инвестора





О себе





Я предприниматель и венчурный инвестор.

Я абсолютно немеркантильный человек. Не стремлюсь к тому, чтобы возглавить большую корпорацию или стать знаменитым. Постоянно нахожусь в поиске собственного баланса. Это бесконечный процесс, и он приносит мне радость.

Всегда стремлюсь к тому, чтобы уцепиться за что-то интересное в своей жизни и сделать ее содержательнее.

Быть счастливым для меня значит быть здоровым как физически, так и ментально. Я живу в двух странах. Мои любимые места сегодня: Алматы и Бали. Находясь в Индонезии, я активно занимаюсь йогой, разными видами спорта. Мне доставляет огромное удовольствие просто находиться возле океана. В Казахстане я обожаю ходить по паркам, улицам города.

Я ценю свободу во всех аспектах своей жизни

Я ценю свободу во всех аспектах своей жизни. Никогда не променяю свободу и творчество на подчинение системе и выстраивание абстрактной карьеры, которая не имеет для меня ценности и конечной цели.

У меня есть потребность помогать другим. Раз в пять лет я ищу человека, который находится в трудном положении, и стараюсь помочь ему выбраться из этой ситуации. Это дает мне много энергии.

Я люблю музыку, сочинил несколько песен. Занимаюсь вокалом, игрой на музыкальных инструментах. Это дает мне ощущение наполненности, счастья.

О жизненных принципах





Человек должен всегда исследовать, что приносит ему наибольшее количество здоровья или ощущения удовлетворения. И заниматься только тем, что делает его жизнь лучше. Я всегда выбираю для себя путь, который принесет мне несколько лет содержательной и счастливой жизни.





Самая большая ценность для меня — приверженность доброте. В работе мы часто используем разные инструменты и характеристики для оценки стартапа. Но в основе компании всегда лежит человек, его личный уровень доброты. Я определяю его по разным критериям: ценности семьи, взаимоотношения с коллегами и партнерами, то, как человек воспринимает окружающий мир. Например, человек может быть материально успешен, но у него не сбалансированы отношения с природой и другими людьми. Для меня важно быть реализованным не только в карьере, но и в отношениях с окружающими.

О людях в жизни





Меня окружает небольшое количество людей. По своему внутреннему содержанию я человек, который не способен одномоментно дарить внимание и тепло многим. Мой коэффициент успеха был бы намного выше, если бы по своей природе я был более общительным и внимательным человеком. Но так как этот ресурс ограничен, и я это прекрасно осознаю, то окружаю себя людьми, которые безупречно подходят мне по всем характеристикам, прежде всего по внутреннему содержанию: порядочности, доброте, готовности помогать другим. Мне нравятся люди, которые умеют ценить то, что есть в их жизни. И я не могу общаться и работать с депрессивными, эгоцентричными и неблагодарными людьми.

О деятельности





Я занимаюсь предпринимательской деятельностью на протяжении последних 18 лет. Работаю в девелоперской сфере. Также я занимаюсь инвестициями. Сначала интересовался акциями, брокерским сервисом. Потом меня стали интересовать инвестиции на более ранних стадиях развития компаний. Я инвестировал в Рre-IPO, в проекты, которые должны были вот-вот выстрелить. Постепенно пробовал все более ранние стадии, пока не заинтересовался венчурными инвестициями.





Сегодня моя активность как венчурного инвестора в основном сконцентрирована в экосистеме MOST Ventures и в клубе UMAY Angels. Но я также инвестирую в компании за пределами Казахстана.

В нашей индустрии множество интересных проектов, команд, фаундеров. Постоянно появляются новые. В хабе проходят программы акселерации. И все перечисленное — составляющие инвестиционной деятельности, которая мне так интересна.

Одна из моих любимых активностей — создание синдикатов. Когда есть интересный стартап, я стараюсь, чтобы в него инвестировал не только я, но и другие члены нашего клуба. В прошлом году внутри клуба UMAY я даже получил награду как самый активный синдикатор.

Я выбираю проекты, где есть доказуемая бизнес-модель, понятный продукт и хорошая перспективная команда. Когда я вижу, что у команды хороший лидер и метрики продукта, понимаю, что ей нужен лишь опытный наставник. И я могу стать тем, кто поможет убрать лишнее и пройти ранний этап развития с минимальными ошибками.

Начинающим ангелам я всегда говорю, что бывают хайповые сферы, которые кажутся интересными. Но там часто требуется узкая специализация или специфичные знания. Поэтому я стараюсь инвестировать в стартапы, которые работают в понятных мне направлениях.





В определенный период времени я поддерживаю один стартап, максимум два. Отношусь к менторингу максимально ответственно и внимательно. В данный момент я поддерживаю стартап Qtap. Его основатель Мадат Каримов. Я выслушал его питч-дек буквально за две минуты. Изучил его продукт и поверил в то, что у него большая перспектива.

Венчурные инвестиции — это деятельность, где творческий человек может найти воплощение собственных идей, мыслей, переживаний. Венчурные инвестиции дают мне возможность проживать более интересную и содержательную жизнь. Мне нравится возможность быть близким к технологическому сектору, вектору изменений, бурлящей среде юных умов. Я всегда в фарватере событий, чувствую себя молодым и востребованным. Для меня важна именно эмоциональная составляющая этой деятельности, нежели финансовая.

Дело моей жизни — быть счастливым

Дело моей жизни — быть счастливым в своей повседневной жизни, быть полезным и востребованным среди людей, которые во мне нуждаются, и быть нужным моей семье.