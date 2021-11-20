Для иммунитета и красивой кожи: 8 витаминов, которые нужны организму

Витамин А
Польза ретинола в том, что он положительно сказывается на остроте зрения, состоянии волос, кожи и иммунной системы.
Содержится в рыбьем жире, молочных продуктах, говяжьей печени, овощах, ягодах, зелени и сухофруктах.
Витамин В
К этой группе относятся витамины В1, В2, В6 и В12.
В1 рекомендуется для улучшения общего состояния организма — нервной системы, мышц, сердца и желудка.
Содержится в семенах, орехах, яйцах, ростках пшеницы, овсяных хлопьях, ржаном хлебе, печени, облепихе и курином филе.
В2 помогает организму перерабатывать пищу и насыщать кровь кислородом.
Содержится в рыбе, гречке, зеленом горошке, овсянке, твороге, сыре, молоке, почках и печени.
В6 — для укрепления нервной системы и улучшения сна, также он полезен для кожи головы и волос.
Содержится в пивных дрожжах, пшеничных отрубях, говядине, треске, тунце, молоке, яйцах, капусте, брокколи, чесноке, гранате.
В12 поддерживает организм, особенно печень, и помогает предотвратить скопление лишнего веса.
Содержится в говядине, баранине, индейке, печени, говяжьих почках, яйцах, креветках и мидиях, а также в молоке и сыре.
Витамин С
Укрепляет иммунитет, стенки сосудов и замедляет окислительные процессы в организме. Это, в свою очередь, означает крепкое здоровье, упругую кожу и замедление старения.
Содержится в шиповнике, облепихе, болгарском перце, черной смородине, киви, капусте и зелени.
Витамин D
Кальциферол необходим организму для укрепления мышц и зубов, подросткам и детям для роста и развития крепких костей. Также этот витамин помогает всасыванию кальция в клетки организма, поэтому его и рекомендуют.
Содержится в рыбьем жире, рыбе, черной икре, желтке куриного яйца и в грибах.
Витамин Е
Витамин молодости, один из самых популярных, так как влияет на процессы старения организма, замедляя их.
Содержится в орехах, семенах, яйцах, молочных и зерновых продуктах, фруктах, сухофруктах, овощах, зелени и ягодах.