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Для иммунитета и красивой кожи: 8 витаминов, которые нужны организму
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Сегодня в 13:45

Для иммунитета и красивой кожи: 8 витаминов, которые нужны организму

Витамин А


витамин A

Польза ретинола в том, что он положительно сказывается на остроте зрения, состоянии волос, кожи и иммунной системы.

Содержится в рыбьем жире, молочных продуктах, говяжьей печени, овощах, ягодах, зелени и сухофруктах.


Витамин В

яйцо

К этой группе относятся витамины В1, В2, В6 и В12.

В1 рекомендуется для улучшения общего состояния организма — нервной системы, мышц, сердца и желудка.

Содержится в семенах, орехах, яйцах, ростках пшеницы, овсяных хлопьях, ржаном хлебе, печени, облепихе и курином филе.


В2 помогает организму перерабатывать пищу и насыщать кровь кислородом.

Содержится в рыбе, гречке, зеленом горошке, овсянке, твороге, сыре, молоке, почках и печени.


В6 — для укрепления нервной системы и улучшения сна, также он полезен для кожи головы и волос.

Содержится в пивных дрожжах, пшеничных отрубях, говядине, треске, тунце, молоке, яйцах, капусте, брокколи, чесноке, гранате.


В12 поддерживает организм, особенно печень, и помогает предотвратить скопление лишнего веса.

Содержится в говядине, баранине, индейке, печени, говяжьих почках, яйцах, креветках и мидиях, а также в молоке и сыре.


Витамин С


киви

Укрепляет иммунитет, стенки сосудов и замедляет окислительные процессы в организме. Это, в свою очередь, означает крепкое здоровье, упругую кожу и замедление старения.

Содержится в шиповнике, облепихе, болгарском перце, черной смородине, киви, капусте и зелени.


Витамин D


B

Кальциферол необходим организму для укрепления мышц и зубов, подросткам и детям для роста и развития крепких костей. Также этот витамин помогает всасыванию кальция в клетки организма, поэтому его и рекомендуют.

Содержится в рыбьем жире, рыбе, черной икре, желтке куриного яйца и в грибах.


Витамин Е


орехи

Витамин молодости, один из самых популярных, так как влияет на процессы старения организма, замедляя их.

Содержится в орехах, семенах, яйцах, молочных и зерновых продуктах, фруктах, сухофруктах, овощах, зелени и ягодах.

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