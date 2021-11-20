Для иммунитета и красивой кожи: 8 витаминов, которые нужны организму

Витамин А





Польза ретинола в том, что он положительно сказывается на остроте зрения, состоянии волос, кожи и иммунной системы.

Содержится в рыбьем жире, молочных продуктах, говяжьей печени, овощах, ягодах, зелени и сухофруктах.





Витамин В





К этой группе относятся витамины В1, В2, В6 и В12.

В1 рекомендуется для улучшения общего состояния организма — нервной системы, мышц, сердца и желудка.

Содержится в семенах, орехах, яйцах, ростках пшеницы, овсяных хлопьях, ржаном хлебе, печени, облепихе и курином филе.





В2 помогает организму перерабатывать пищу и насыщать кровь кислородом.

Содержится в рыбе, гречке, зеленом горошке, овсянке, твороге, сыре, молоке, почках и печени.





В6 — для укрепления нервной системы и улучшения сна, также он полезен для кожи головы и волос.

Содержится в пивных дрожжах, пшеничных отрубях, говядине, треске, тунце, молоке, яйцах, капусте, брокколи, чесноке, гранате.





В12 поддерживает организм, особенно печень, и помогает предотвратить скопление лишнего веса.

Содержится в говядине, баранине, индейке, печени, говяжьих почках, яйцах, креветках и мидиях, а также в молоке и сыре.





Витамин С









Укрепляет иммунитет, стенки сосудов и замедляет окислительные процессы в организме. Это, в свою очередь, означает крепкое здоровье, упругую кожу и замедление старения.

Содержится в шиповнике, облепихе, болгарском перце, черной смородине, киви, капусте и зелени.





Витамин D









Кальциферол необходим организму для укрепления мышц и зубов, подросткам и детям для роста и развития крепких костей. Также этот витамин помогает всасыванию кальция в клетки организма, поэтому его и рекомендуют.

Содержится в рыбьем жире, рыбе, черной икре, желтке куриного яйца и в грибах.





Витамин Е









Витамин молодости, один из самых популярных, так как влияет на процессы старения организма, замедляя их.

Содержится в орехах, семенах, яйцах, молочных и зерновых продуктах, фруктах, сухофруктах, овощах, зелени и ягодах.