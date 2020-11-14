Дизайнер из Бишкека о создании своего бренда, показе в Париже и что важно в производстве

Айкин Арипова, 33 года, родной город — Бишкек, основатель и дизайнер бренда @aikinaripova



Как все начиналось

Идея и желание создавать одежду были всегда. Я любила наряжаться, уже в школе пыталась самостоятельно шить, рисовала все свободное время и любила, когда со мной советовались в вопросах стиля, подбора одежды. Я все чаще начала получать комплименты об одежде, которую шила для себя. Появились заказы. В какой-то момент при моральной поддержке друзей родился план.

Мне нужны были технические знания, поэтому около года я ездила в другой конец города на уроки конструирования и шитья. Параллельно принимая заказы от своих подруг и знакомых.

У меня был опыт в моделинге. C пяти лет я участвовала в детских показах для передач о моде, в 10 лет выиграла свой первый детский конкурс красоты. В 17 получила титул «Мисс Кыргызстан» и представляла страну на мировом конкурсе красоты. Участвовала в рекламных съемках. Я сама разрабатывала костюмы для конкурсов, которые имели успех, и мне стало приходить понимание того, что у меня есть вкус.

Свою первую коллекцию я отшила сама. Провела маленький показ в местной кофейне, пригласила друзей, знакомых, среди которых были фотографы, модели — вся творческая тусовка нашего города. В то время не было Instagram, все работы публиковались на Facebook. Через социальные сети появились первые заказы из других стран.

В первые годы после создания бренда я осуществила свою мечту и отучилась в Париже по специальности Fashiondesign в Университете Марангони.

А в 2018 году у меня состоялся показ в Париже, где я презентовала свою специальную коллекцию.

О команде

Параллельно я работала над формированием собственной команды. И дорожу людьми, с которыми работаю. Я всегда мечтала, чтобы люди, пришедшие в мою команду, остались со мной на долгие годы. Так и произошло, и это моя маленькая гордость.





Моя команда состоит из технолога и портных. При больших объемах я привлекаю дополнительные мощности. Первое время я шила сама, сейчас занимаюсь созданием образов: идея, эскиз, подбор тканей, фурнитура, управляю всеми процессами, лично работаю с клиентами, веду творческий и технический надзор, принимаю участие в создании лекал, люблю вышивать, некоторые платья или наряды расшиваю сама, если позволяет время.

О производстве

Направление в стиле моих коллекций — это мой собственный стиль. Я создаю одежду, которую ношу сама. Мне ближе женственная классика. AikinAripova — это бренд вне времени. Любой наш наряд будет актуальным всегда. За исключением некоторых деталей. Мы меняемся, и по мере того, как меняется мое личное мироощущение, меняются и элементы, детали коллекций. К осени и зиме меня тянет к преппи, эклектике, весна-лето — это всегда романтические детали, мне нравится играть с деталями и стилями. Все направления применяю не в чистом виде, это всегда отголоски или отсылки к этим направлениям. Вне зависимости от вещи — спортивной, домашней, классической или верхней одежды — угадывается мой стиль. Мне так говорят, и это радует.





Качество для меня всегда на первом месте — работа и ткани должны быть на высоте, мы постоянно работаем над повышением качества изделий. Ткани закупаем в магазинах Бишкека, чаще они европейские: Италия, Франция. Если это Китай, Турция — то только с проверенными поставщиками. У многих людей сложился стереотип о китайских тканях, хоть страна-производитель одна, но фабрики разные, соответственно, ткани у них красивые, качественные, но и цена выше.

О бренде

Бренду AikinAripova в этом году десять лет. Основная идея — дарить настроение, комфорт, эстетику, раскрывать новые грани женственности, чувственности, творчества, вдохновлять. Все наши наряды — это оды женщине.





Бренд — это совокупность множества факторов, определенная философия, идея, посыл, репутация, которую несет торговая марка. Для меня нет мелочей, начиная от того, где и кем шьется одежда, в какой она упаковке и в каком настроении подается. В закулисье должен быть порядок — наши мастера работают в комфортных условиях, получают вовремя оплату за труд, каждая вещь разрабатывается и шьется с любовью.





От каждой покупки я перечисляю средства фондам и приютам для бездомных животных. Перечисления пока небольшие, но постоянные. Мы это не афишировали ранее, но, может, нашим клиентам будет приятна мысль о том, что их покупка — не только приобретение, но и добродетель.

У бренда есть социальная позиция, мы не работаем с натуральными мехами, но с кожей пока сложнее, но мы на пути к отказу работать с натуральной кожей. Меня интересует производство ткани и одежды из переработанных материалов, в частности пластик, я дорабатываю свой проект на эту тему.





Изучаем онлайн-шопинг, с началом карантина онлайн-заказы AikinAripova выросли, и я обратила внимание на развитие этой системы продаж.

Аудитория

В последние годы возрастные границы размыты. Сейчас прежние 40 — это новые 30, а 30 — это новые 20. Основная наша аудитория — девушки 20-40 лет. Это увлеченные учебой, работой, жизнью личности. Многим удается успешно все это совмещать. Это чувствующие, думающие, вдохновляющие девушки.

Источник фото: Азалия Искакова https://www.instagram.com/iazaliya/