Дизайнер интерьера о том, как правильно выбирать безопасную и долговечную краску

Сегодня, когда люди много времени проводят дома, они все больше задумываются о комфорте и безопасности своего жилья. Выбирают для себя качественную мебель, хорошую технику и, конечно, отделочные материалы. Мы поговорили со столичным дизайнером интерьера и узнали, какие тренды есть на рынке лакокрасочных материалов и на что важно обращать внимание при выборе интерьерных красок.







Алия Казбек, город — Нур-Султан, дизайнер интерьера, @ak_studio_kz





О себе

Я дизайнер интерьера. Работаю на рынке больше 12 лет. Училась в Алматы, затем в столице Казахстана. Сразу после окончания учебы начала работу с реальными проектами. В 2015 году открыла собственную студию — AK STUDIO. Мы специализируемся на работе с жилыми помещениями. Предпочитаем работать с частными заказчиками, но иногда берем заказы на создание интерьеров офисов и заведений. Я выступаю в роли эксперта для обычного обывателя, который, возможно, задается вопросом: какие критерии и параметры ключевые для выбора настенного покрытия.





Как выбирать краски

На рынке сегодня представлено огромное количество лакокрасочных материалов. Краски делятся на фасадные, интерьерные, краски для мебели, металла и другие. Но так как мы говорим о дизайне интерьера, я подробнее расскажу именно про интерьерные краски, которые мы используем для покраски стен и потолков.

Когда я только начинала свою профессиональную деятельность, на рынке в основном были представлены лакокрасочные материалы, не отвечающие сегодняшним реалиям качества и таким критериям, как экологичность и износостойкость.

Затем на нашем рынке одними из первых появились скандинавские краски, представленные и сегодня на отечественном рынке, которые я использовала в своих проектах.

Так как профессия дизайнера — это всегда путь в неизведанный рынок инновационных технологий, я всегда искала лучшее для своего клиента. Мне пришлось столкнуться с производителями Германии и Великобритании, где принципы нанесения и использования интерьерных продуктов имеют иную, богатую и непохожую друг на друга культуры. Великобритания — это прежде всего цвет, Германия — цена за качество. За этот долгий период моего творчества я тщательно изучила рынок интерьерных продуктов.

Рынок Казахстана сильно изменился, и сегодня гораздо проще найти качественный продукт, который обычный потребитель сформировал как неотъемлемую потребность в своей повседневной жизни







Рынок постоянно меняется, и это не может не радовать. Но критерии, которые остаются неизменными — это классы стираемости, экологичности и надежности цветовой палитры, которые сохраняют свои свойства на десятки лет. Рынок Казахстана сильно изменился, и сегодня гораздо проще найти качественный продукт, который обычный потребитель сформировал как неотъемлемую потребность в своей повседневной жизни. Относительно недавно, в 2020 году, я открыла для себя один из лучших брендов на мировом рынке лакокрасочных продуктов — краску, которая отвечает всем требованиям, описанным выше — это американский бренд Benjamin Moore.

Главные преимущества данной краски — отличная укрывистость, не более двух покрытий при любом цвете, стойкость к воздействию плесени, технология Color Lock (цвет не стирается), легкая выводимость пятен, не содержит ЛОВ (летучие органические соединения), хорошо подкрашивается, легко наносится, идеально подходит для обоев под покраску, обеспечивает долговечный, свежий вид и легко моется.





Второй бренд, который я бы хотела выделить и который относительно недавно ворвался на рынок из Европы — краска от шведского завода Colorex, имеющая в Казахстане официальное представительство. Данная краска на рынке уже более 60 лет, и за это время их производитель обозначил себя одним из лидеров на рынке лакокрасочных изделий по показателю «цена-качество». Их предпочитают благодаря ряду преимуществ: экологичность, износостойкость, быстрое высыхание. Самое главное преимущество данного производителя — экологичность. Это делает краску Colorex прекрасным вариантом для нанесения в жилых и коммерческих помещениях.

Бренды подстраиваются под запросы клиентов и предлагают интересные решения. Раньше люди выбирали одни и те же цвета, обычно белый или бежевый. Но постепенно ментальность меняется, клиенты выбирают яркие цвета и оттенки. Люди быстро схватывают тренды благодаря интернету и социальным сетям. А компании не сидят на месте, замечают тенденции и предлагают актуальные цвета. И это здорово.

Бренд, который я бы хотела выделить и который относительно недавно ворвался на рынок из Европы — краска от шведского завода Colorex, имеющая в Казахстане официальное представительство

На сегодняшний день производители неуклонно идут на пути повышенных стандартов экологии, более длительной эксплуатации, что позволяет сделать один раз качественный ремонт и годами, а порой даже десятилетиями использовать настенные покрытия. К примеру, сегодня есть краски, которые можно наносить на штукатурку, мебель или какие-то сложные поверхности.

Конечно, крупные бренды видят и мировой тренд на экологичность, поэтому берут ориентир на создание безопасных для людей материалов.





Я в своих проектах не боялась экспериментировать, поэтому смело могу делать выводы и составила небольшой рейтинг по краскам. Для того чтобы всесторонне оценить продукт, я всегда советуюсь не только с мастерами, которые давали мне информацию о том, как наносится краска, как она укрывает, насколько легка в работе, но и с клиентами, которые делились мнением, как ведет себя краска в процессе эксплуатации, через определенное время, советовалась с коллегами, дизайнерами и архитекторами города.

Совет, который хотелось бы дать действующим и начинающим дизайнерам — не оглядывайтесь назад, обращайте внимание на современные тенденции и используйте в своих проектах новые продукты, которые появляются на рынке. Не бойтесь экспериментировать и убирайте привычку работать с одним брендом. Верю, что буквально через пару лет мир дизайна будет пестрить новыми красками.

Приглашаю всех посетить мою страничку в Instagram. Мой подход всегда индивидуальный в решении задач. Пишите, я всегда даю советы о том, как сделать интерьер интересным, современным и функциональным, привнося изюминку.







