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Disney+ выпустит сериал по мотивам романа Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой»
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Сегодня в 09:53

Disney+ выпустит сериал по мотивам романа Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой»

Стриминговый сервис Disney+ выпустит сериал по мотивам приключенческого романа Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой».

Сериал назовут «Наутилус». В нем будет десять частей, посвященных ключевому персонажу книги — капитану Немо. Он предстанет перед зрителями в образе индийского принца, лишенного прав, и пленника Ост-Индской компании, стремящегося к возмездию.

Вместе со своей командой он отправится в плавание на «Наутилусе» и сразится со своим врагом, а также откроет удивительный подводный мир.
Сценарий шоу напишет Джеймс Дормер. Он же выступит продюсером проекта наряду с Ксавье Маршаном и Анандом Такером.

Съемки «Наутилуса» стартуют в начале 2022 года. Когда он выйдет, неизвестно, но это случится до 2024 года.

Источник: daily.afisha.ru

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