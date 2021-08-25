Disney+ выпустит сериал по мотивам романа Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой»

Сериал назовут «Наутилус». В нем будет десять частей, посвященных ключевому персонажу книги — капитану Немо. Он предстанет перед зрителями в образе индийского принца, лишенного прав, и пленника Ост-Индской компании, стремящегося к возмездию.





Вместе со своей командой он отправится в плавание на «Наутилусе» и сразится со своим врагом, а также откроет удивительный подводный мир.

Сценарий шоу напишет Джеймс Дормер. Он же выступит продюсером проекта наряду с Ксавье Маршаном и Анандом Такером.



Съемки «Наутилуса» стартуют в начале 2022 года. Когда он выйдет, неизвестно, но это случится до 2024 года.





Стриминговый сервис Disney+ выпустит сериал по мотивам приключенческого романа Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой».