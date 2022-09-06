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Apple разрабатывает три шлема смешанной реальности: основной, бюджетную версию и AR-очки
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Сегодня в 10:30

Apple разрабатывает три шлема смешанной реальности: основной, бюджетную версию и AR-очки

Apple разрабатывает три гарнитуры смешанной реальности под кодовыми названиями N301, N602 и N421.

Первая гарнитура, скорее всего, будет называться Apple Reality Pro. Это устройство разрабатывалось годами и будет сочетать в себе дополненную и виртуальную реальности. Новый гаджет, вероятно, станет основным конкурентом Quest Pro от Meta. Его релиз намечен на 2023 год. В последующие годы появится облегченная версия этой гарнитуры с поддержкой только дополненной реальности.



Модель с кодовым названием N602 станет преемницей оригинала, но будет стоить чуть меньше.

О модели N421 пока известно меньше всего. Вероятнее всего это реализация давней мечты Apple об очках дополненной реальности.

Источник: srsly.ru

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