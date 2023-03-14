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Disney выпустила трейлер ремейка «Русалочки»
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Новости

Сегодня в 11:01

Disney выпустила трейлер ремейка «Русалочки»

Disney выпустила полноценный трейлер ремейка фильма «Русалочка» с актрисой и певицей Холли Бэйли в роли Ариэль. Короля Тритона, который также появляется в трейлере, исполняет Хавьер Бардем, ведьму Урсулу — Мелисса Маккарти. В роли принца Эрика, наконец, выступает Джона Хауэр-Кинг.



«Русалочка» станет полнометражным игровым фильмом, в основу которого легла оригинальная мультипликация 1989 года. Сюжет не претерпит особенных изменений: русалочка Ариэль из любви к принцу-человеку пойдет на сделку с ведьмой Урсулой, которая даст девушке ноги, забрав взамен голос.

Режиссером фильма выступает Роб Маршалл. В прокат «Русалочка» выйдет во второй половине мая 2023 года.

Источник: tech.onliner.by

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