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Disney продолжит популярные франшизы «История игрушек», «Холодное сердце» и «Зверополис»
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Сегодня в 11:07

Disney продолжит популярные франшизы «История игрушек», «Холодное сердце» и «Зверополис»

Предыдущие части анимационных картин стали хитами Disney, став одними из самых кассовых мультфильмов в истории.

Франшиза «История игрушек» собрала в мировом прокате более миллиарда долларов.

Первая часть «Холодного сердца» собрала 1,2 млрд долларов в мировом прокате и получила два «Оскара» за лучший анимационный фильм и лучшую песню. Второй фильм франшизы заработал более 1,4 млрд долларов.

«Зверополис» 2016 года заработал в прокате более миллиарда долларов и получил «Оскар» как лучший анимационный фильм.

Источник: daily.afisha.ru

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