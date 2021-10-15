Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
disney-predstavil-treyler-dokumental-nogo-seriala-o-the-beatles-ego-srezhissiroval-piter-dzhekson
Disney+ представил трейлер документального сериала о The Beatles. Его срежиссировал Питер Джексон
76
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 11:02

Disney+ представил трейлер документального сериала о The Beatles. Его срежиссировал Питер Джексон

Стриминговый сервис Disney+ опубликовал трейлер документального сериала «The Beatles: Get Back», рассказывающего о создании последнего альбома ливерпульской четверки.

Над проектом работал новозеландский режиссер Питер Джексон, известный про трилогии «Властелин Колец», драме «Милые кости» и триллеру «Небесные создания». Он собрал архивные материалы и рассказал о том, какая атмосфера была в группе в 1969 году.

Лента будет состоять из трех частей и выйдет на Disney+ 25, 26 и 27 ноября. В нее войдут кадры, снятые Майклом Линдсей-Хоггом и недавно восстановленные, а также более 150 часов аудиоматериалов, которые ранее не были представлены поклонникам музыкантов.

Источник: daily.afisha.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#чтопосмотреть #трейлер #документальныйфильм #disneyplus #thebeatles
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В Бишкеке назвали лучшие школы города
1236
В Астане стартовала акция «Мы за безопасный город»
1380
Весенняя сессия курсов французского языка в Астане
966