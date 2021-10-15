Disney+ представил трейлер документального сериала о The Beatles. Его срежиссировал Питер Джексон

Стриминговый сервис Disney+ опубликовал трейлер документального сериала «The Beatles: Get Back», рассказывающего о создании последнего альбома ливерпульской четверки.

Над проектом работал новозеландский режиссер Питер Джексон, известный про трилогии «Властелин Колец», драме «Милые кости» и триллеру «Небесные создания». Он собрал архивные материалы и рассказал о том, какая атмосфера была в группе в 1969 году.

Лента будет состоять из трех частей и выйдет на Disney+ 25, 26 и 27 ноября. В нее войдут кадры, снятые Майклом Линдсей-Хоггом и недавно восстановленные, а также более 150 часов аудиоматериалов, которые ранее не были представлены поклонникам музыкантов.

Источник: daily.afisha.ru