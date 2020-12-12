Disney представил новые проекты Marvel

Корпорация Disney анонсировала в рамках Дня инвесторов множество новых проектов. Зрителей ждут 10 сериалов в киновселенной Marvel, 10 — по «Звездным войнам», а также проекты Disney Animation и Pixar.

Проекты по вселенной Marvel, которые студия собирается представить в ближайшие несколько лет:

— сериал о боге коварства и брате Тора Локи выйдет в мае 2021 года

— «Сокол и Зимний солдат» появится на экранах 19 марта

— телешоу о Мисс Марвел стартует в конце 2021 года

— Малыш Грут обзаведется собственным шоу. Серия короткометражек под названием «Малыш Грут» выйдет на Disney+

— Бри Ларсон вернется к роли Кэрол Дэнверс в сиквеле «Капитана Марвел»

— Джереми Реннер снова примерит костюм Соколиного глаза

— в сериале «Женщина-Халк» в киновселенную Marvel вернется Тим Рот

— Disney также затизерили логотип сериала о Лунном Рыцаре

— летом 2021 года зрители Disney+ увидят анимационный сериал «Что если?»

— Сэмюэл Л. Джексон и Бен Мендельсон из «Капитана Марвел» исполнят главные роли в «Секретном вторжении»

— Доминик Торн сыграет гениальную изобретательницу Рири Уильямс, которая примерит костюм Железного человека

— Дон Чиддл снова сыграет Джеймса «Роуди» Родса — супергероя Воителя — в шоу «Войны брони»

— Пол Радд, Мишель Пфайффер, Майкл Дуглас и Эванджелин Лилли вернутся в третьем фильме о Человеке-муравье

— также будет снят новый фильм о Фантастической четверке. Картину поставит Джон Уоттс.

— сериал «ВандаВижн» выйдет 15 января 2021 года на Disney+.

Это не все, что приготовила компания: например, она собирается открыть стриминг-сервис Disney+ в Восточной Европе.

Источник: daily.afisha.ru