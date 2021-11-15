Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
disney-pokazal-treyler-novoy-versii-zolushki
Disney показал трейлер новой версии «Золушки»
81
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:30

Disney показал трейлер новой версии «Золушки»

Disney выпустил первый трейлер Sneakerella — «Кроссолушка» — новой адаптации классической сказки о Золушке. В этот раз в центре истории окажется не девушка, а темнокожий парень из Нью-Йорка.

Главную роль сыграл молодой актер Чоузен Джейкобс, ставший известным после выхода хоррора «Оно». Он исполнил роль продавца обуви по имени Эль, который мечтает стать дизайнером кроссовок, но по-настоящему раскрыть талант ему мешают отчим и сводные братья. Ему предстоит встретит свою любовь — ей окажется Кира, дочь известного баскетболиста и спортивного магната Дариуса Кинга.

В фильме, помимо Джейкобса, снялись Лекси Андервуд и четырехкратный чемпион НБА Джон Сэлли. Сценарий картины написали Тамара Честна, Джордж Гор II и Минди Стерн. Режиссером выступила Элизабет Аллен Розенбаум. Поп/хип-хоп-мюзикл выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 8 февраля 2022 года.

Источник: daily.afisha.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#адаптация #чтопосмотреть #золушка #трейлер #disneyplus
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В Индексе экономической свободы-2020 Узбекистан поднялся на 26 позиций
601
Международная регата пройдет в Кокшетау
1436
В столице состоится матч Лиги Европы
984