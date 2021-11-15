Disney показал трейлер новой версии «Золушки»

Disney выпустил первый трейлер Sneakerella — «Кроссолушка» — новой адаптации классической сказки о Золушке. В этот раз в центре истории окажется не девушка, а темнокожий парень из Нью-Йорка.

Главную роль сыграл молодой актер Чоузен Джейкобс, ставший известным после выхода хоррора «Оно». Он исполнил роль продавца обуви по имени Эль, который мечтает стать дизайнером кроссовок, но по-настоящему раскрыть талант ему мешают отчим и сводные братья. Ему предстоит встретит свою любовь — ей окажется Кира, дочь известного баскетболиста и спортивного магната Дариуса Кинга.



В фильме, помимо Джейкобса, снялись Лекси Андервуд и четырехкратный чемпион НБА Джон Сэлли. Сценарий картины написали Тамара Честна, Джордж Гор II и Минди Стерн. Режиссером выступила Элизабет Аллен Розенбаум. Поп/хип-хоп-мюзикл выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 8 февраля 2022 года.

Источник: daily.afisha.ru