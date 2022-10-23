Disney открыла Web3-магазин к 100-летию компании

Медиаконгломерат Disney и компания электронной коммерции Obsess представили виртуальный магазин Disney Music Emporium. Компания Obsess занимается созданием интерактивных виртуальных витрин и входит в проект Disney Accelerator 2022.

В рамках проекта пользователи смогут приобрести саундтреки из популярных фильмов и телешоу Disney, щелкая по виниловым пластинкам и компакт-дискам в виртуальном пространстве. На платформе уже представлены «Энканто», «Ванда/Вижн», «Я краснею», «Земля будущего», «Фокус-покус», «Шан-Чи и легенда десяти колец», «Звездные войны», мюзикл «Король Лев».

К 100-летию Disney в 2023 году в каталог добавится музыкальная хроника под названием «Disney100: Чудо музыки Диснея», в которую войдут саундтреки «Пароходик Вилли» 1928 года, «Белоснежка и семь гномов» 1937 года, «Фантазия» 1940 года, «Моана» 2016 года и другие.

Источник: incrussia.ru