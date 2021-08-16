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Disney+ обошел все остальные стриминговые сервисы по числу новых подписчиков
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Сегодня в 10:35

Disney+ обошел все остальные стриминговые сервисы по числу новых подписчиков

Disney+ в предыдущем квартале обошел Netflix и оказался самым быстрорастущим стриминговым сервисом в мире. За последние четыре месяца подписку Disney+ приобрели 12,4 млн человек.

Вот как выглядят результаты работы всех крупных стриминговых сервисов за прошедший квартал:

Netflix

Disney+

Amazon Prime Video

Apple

NBCUniversal's Peacock

WarnerMedia's HBO и HBO Max

Viacom CBS

Discovery

Starz

Источник: rb.ru

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