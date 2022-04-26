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Казахстанские дзюдоисты завоевали пять медалей на кубке Европы в Польше
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Сегодня в 08:47

Казахстанские дзюдоисты завоевали пять медалей на кубке Европы в Польше

Казахстанские дзюдоисты завоевали одну золотую, три серебряных и одну бронзовую медали на Кубке Европы.

23-24 апреля в польском городе Познань прошел молодежный Кубок Европы по дзюдо. В соревнованиях приняли участие и юные дзюдоисты Казахстана. Список победителей и призеров, выступавших от Казахстана выглядит следующим образом:

— Мерей Марханбетов, 60 килограммов — золото

— Нурканат Серикбаев, 60 килограммов — серебро

— Нурсултан Зайзагалиев, 66 килограммов — серебро

— Журкамырза Шукирбеков, 100 килограммов — серебро

— Нурсултан Жубаткан, 60 килограммов — бронза.

Источник: olympic.kz

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