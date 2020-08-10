Димаш Кудайберген выпустил новый клип

В переводе с казахского название песни означает «О, моя священная земля!» . Автором музыки стал известный композитор Ренат Гайсин, а текст написали поэты Данияр Алдаберген и Орал Байсенгир.
«Қайран елім» — это посыл и призыв ко всем людям планеты, несмотря на страшную трагедию, обращаться к светлым, позитивным мыслям. Это вера в то, что мы обязательно все преодолеем и справимся со всеми трудностями.
В клипе Димаш исполняет песню под аккомпанемент кобыза и пианино на фоне пустыни, леса, озера и гор.
Источник: dimashnews.com