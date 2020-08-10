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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Димаш Кудайберген выпустил новый клип
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Сегодня в 11:38

Димаш Кудайберген выпустил новый клип

Димаш Кудайберген презентовал клип на песню «Қайран елім» . Видео певец опубликовал на своем YouTube-канале.

В переводе с казахского название песни означает «О, моя священная земля!» . Автором музыки стал известный композитор Ренат Гайсин, а текст написали поэты Данияр Алдаберген и Орал Байсенгир.

«Қайран елім» — это посыл и призыв ко всем людям планеты, несмотря на страшную трагедию, обращаться к светлым, позитивным мыслям. Это вера в то, что мы обязательно все преодолеем и справимся со всеми трудностями.

В клипе Димаш исполняет песню под аккомпанемент кобыза и пианино на фоне пустыни, леса, озера и гор.



Источник: dimashnews.com

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#димашкудайберген #новыйклип
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