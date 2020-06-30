Димаш Кудайберген признан лучшим зарубежным артистом в рейтинге Leading 2020 Sina Entertainment festival

С 7 по 28 июня на популярной китайской платформе Sina проходило голосование Leading 2020 Sina Entertainment festival, организованное Sina News и Sina Entertainment. После 21 дня напряженного голосования Димаш набрал 1 404 488 голосов, выиграв в номинации «Самый популярный зарубежный артист».

Sina — это китайская интернет-компания, которая является платформой для общения, доступной людям со всего мира. Компания имеет 4 основные направления деятельности: Sina Weibo, Sina Mobile, Sina Online и Sinanet. Sina имеет более 100 000 000 в зарегистрированных пользователей по всему миру.

Источник: dimashnews.com

Источник фотографии:@kudaibergenov.dimash