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Димаш Кудайберген опубликовал тизер «самого дорогого клипа в мире»
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Сегодня в 10:08

Димаш Кудайберген опубликовал тизер «самого дорогого клипа в мире»

Певец и композитор Димаш Кудайберген заявил, что снял «самый дорогой клип в мире» к новой композиции «История одного неба».



Премьера клипа состоится 24 сентября на фан-встрече в Алматы.

Источник: zakon.kz

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