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Digital Fest STARTUPHANA собрал молодых представителей IT-индустрии
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Сегодня в 10:16

Digital Fest STARTUPHANA собрал молодых представителей IT-индустрии

Мероприятие, которое на днях прошло в Астане, было направлено на развитие IT-контента на казахском языке.

На форуме успешные IT-предприниматели и специалисты, блогеры и мотиваторы поделились своим опытом в сфере бизнеса и digital, а также обсудили темы стартапов, маркетинга, NFT и т.д.

Например, IT-специалист Максат Кадыров, который в 2016 году уехал за границу и «покорил» Кремниевую долину, а сейчас работает старшим инженером в LinkedIn в США, представил презентацию о своем опыте достижения успеха в IT-сфере на основе казахских пословиц.

Также в качестве спикеров выступили Абылайхан Камалладин — CEO QAMALLADIN bloggers agency, Азат Есенов — управляющий партнер международной консалтинговой фирмы Yessen & Company, Жігер Қайратұлы — продакт менеджер облачных и спутниковых технологий ТТС, Фархад Молдаш — контент мейкер, профессиональный фотограф, блогер, Биржан Ашим — известный Instagram и Youtube-блогер, актер, предприниматель и другие.

IT-исследователь, автор и проектировщик журнала на казахском языке «IT-тірлік» Тимур Бектур подключился онлайн из Бостона, США и рассказал о том, как стать новатором в сфере ІТ. Спикеры из Astana Hub Даулет Беймурзинов и Ашимбек Абилгазинов рассказали о том, как создать и развивать ІТ-стартап и какие программы Astana Hub могут помочь в этом молодым технологическим предпринимателям.

Организатором мероприятия Digital Fest STARTAPHANA является международный технопарк ІТ-стартапов Astana Hub при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

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#астана #казахскийязык #it #astanahub #digital
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.