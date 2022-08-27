Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/15b/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/15b2a86b7e88851e1bddb3b5562af467.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
kolesa-conf-2022-it-konferenciya-dlya-menedzherov-razrabotchikov-data-specialistov-qa-inzhenerov-proydet-8-oktyabrya
Kolesa Conf 2022: IT-конференция для менеджеров, разработчиков, data-специалистов, QA-инженеров пройдет 8 октября
65
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:16

Kolesa Conf 2022: IT-конференция для менеджеров, разработчиков, data-специалистов, QA-инженеров пройдет 8 октября

Kolesa Conf — это ежегодная конференция для разработчиков, стартаперов, QA-инженеров, data-специалистов, менеджеров и других представителей IT-сообщества. В этом году она пройдет 8 октября.

За один день пройдут четыре потока по востребованным направлениям: Web, Mobile, Data, Management. Онлайн-участие бесплатно.

kolesa

Источник фотографии: bluescreen.kz

В каждом потоке будет 9-10 отборных докладов с рабочими и полезными кейсами от экспертов из: Kolesa Group, Tinkoff, Dodo Brands, Percona, Arbuz.kz / Pinemelon.com, Aviasales, Yandex, Karpov.Courses, 1fit, Kaspi, Beeline Казахстан, Tele2, BTS Education, Technodom, JMart, Jusan Bank, СберМаркет, Magnum.

Для участия в Kolesa Conf зарегистрируйтесь и выберите интересующее вас направление. Укажите правильный e-mail, так как незадолго до мероприятия мы пришлём вам на почту письмо со ссылкой на прямую трансляцию.

б2.png

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#технологии #it #конференция #kolesagroup #tech
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Oracle обучит программированию 300 учителей Узбекистана
1191
Астанчан ждет насыщенная спортивная неделя
1513
Zoom выпустит планшет для работы на удаленке
1011
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.