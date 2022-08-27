Kolesa Conf 2022: IT-конференция для менеджеров, разработчиков, data-специалистов, QA-инженеров пройдет 8 октября

Kolesa Conf — это ежегодная конференция для разработчиков, стартаперов, QA-инженеров, data-специалистов, менеджеров и других представителей IT-сообщества. В этом году она пройдет 8 октября.

За один день пройдут четыре потока по востребованным направлениям: Web, Mobile, Data, Management. Онлайн-участие бесплатно.





Источник фотографии: bluescreen.kz

В каждом потоке будет 9-10 отборных докладов с рабочими и полезными кейсами от экспертов из: Kolesa Group, Tinkoff, Dodo Brands, Percona, Arbuz.kz / Pinemelon.com, Aviasales, Yandex, Karpov.Courses, 1fit, Kaspi, Beeline Казахстан, Tele2, BTS Education, Technodom, JMart, Jusan Bank, СберМаркет, Magnum.

Для участия в Kolesa Conf зарегистрируйтесь и выберите интересующее вас направление. Укажите правильный e-mail, так как незадолго до мероприятия мы пришлём вам на почту письмо со ссылкой на прямую трансляцию.