Digital Bridge-2022 объединит на своей площадке технопарки тюркских государств и стран Центральной Азии

28-29 сентября в столице Казахстана пройдет ежегодный Международный технологический форум Digital Bridge. В этом году тема Форума — Central Eurasia as a new tech platform — «Центральная Евразия как новая технологическая платформа».

В программу Форума войдут такие масштабные мероприятия как аллея IT-стартапов и выставка технопарков государств-членов Организации Тюркских Государств и стран Центральной Азии.

Кроме того, будут организованы выставка IT школ, ярмарка IT вакансий, конкурс Astana Hub Battle, VR, GameDev площадки. Также в рамках Форума будет создана первая в стране официальная офлайн-площадка TikTok для стартапов. Ожидается участие венчурных инвесторов со всего региона. На многочисленных панельных сессиях ведущие международные эксперты обсудят актуальные вопросы мира IT.

Международный форум Digital Bridge — одно из крупнейших мероприятий в Казахстане в сфере IT. В нем принимают участие лидеры международного IT-сообщества, казахстанские и зарубежные эксперты в сфере технологий, профессионалы в области цифровых разработок, IT-компании и стартапы, венчурные инвесторы, технологические предприниматели, представители государственных органов и СМИ.

Организаторы — Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК при участии акимата города Нур-Султан и международного технопарка IT-стартапов Astana hub.