Dezeen назвал лучшие отели 2020 года

Журнал про архитектуру и дизайн Dezeen опубликовал свежий топ лучших отелей мира. Кстати, в него вошли не только гостиницы для людей — есть и для домашних питомцев.

Теперь рейтинг лучших отелей от Dezeen сейчас выглядит так:

— Saint Hotel (Санторини, Греция)

— The Tiing (Бали, Индонезия)

— Circulo Mexicano (Мехико, Мексика)

— Canine and Feline Hotel (Португалия)

— Santa Monica Proper (Калифорния, США)

— Monte Uzulu (Оахака, Мексика)

— Hotel Les Deux Gares (Париж, Франция)

— Six Senses Shaharut (Израиль)

— Aka Patagonia (Чили)

— Birch (Хартфордшир, Великобритания).

Источник: 34travel.me