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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Dezeen назвал лучшие отели 2020 года
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Сегодня в 11:02

Dezeen назвал лучшие отели 2020 года

Журнал про архитектуру и дизайн Dezeen опубликовал свежий топ лучших отелей мира. Кстати, в него вошли не только гостиницы для людей — есть и для домашних питомцев.

Теперь рейтинг лучших отелей от Dezeen сейчас выглядит так:

— Saint Hotel (Санторини, Греция)

— The Tiing (Бали, Индонезия)

— Circulo Mexicano (Мехико, Мексика)

— Canine and Feline Hotel (Португалия)

— Santa Monica Proper (Калифорния, США)

— Monte Uzulu (Оахака, Мексика)

— Hotel Les Deux Gares (Париж, Франция)

— Six Senses Shaharut (Израиль)

— Aka Patagonia (Чили)

— Birch (Хартфордшир, Великобритания).

Источник: 34travel.me

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#путешествия #рейтинг #отель
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