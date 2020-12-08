Dezeen назвал лучшие отели 2020 года

Журнал про архитектуру и дизайн Dezeen опубликовал свежий топ лучших отелей мира. Кстати, в него вошли не только гостиницы для людей — есть и для домашних питомцев.
Теперь рейтинг лучших отелей от Dezeen сейчас выглядит так:
— Saint Hotel (Санторини, Греция)
— The Tiing (Бали, Индонезия)
— Circulo Mexicano (Мехико, Мексика)
— Canine and Feline Hotel (Португалия)
— Santa Monica Proper (Калифорния, США)
— Monte Uzulu (Оахака, Мексика)
— Hotel Les Deux Gares (Париж, Франция)
— Six Senses Shaharut (Израиль)
— Aka Patagonia (Чили)
— Birch (Хартфордшир, Великобритания).
Источник: 34travel.me