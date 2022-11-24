Девять стартапов получили от TikTok $49 000 на продвижение видео

218 стартапов поучаствовали в образовательной программе TikTok StartUp Academy, которую проводил технопарк Astana Hub в партнерстве с платформой TikTok.
Девять стартапов получили гранты на общую сумму в $49 000 на продвижение своих продуктов в TikTok:
— Alamata Store
— iDOS Games
— QazaqSchool online
— Zhannura Jewellery
— Tastamat
— «Роботек»
— Ecomade
— OILA.app
— Smart City.
Пять дней участников курса обучали эксперты TikTok for Business на live-сессиях. Двадцать участников, успешно сдавших экзамен, посетили также оффлайн-воркшопы в Астане и смогли выступить со своими проектами перед экспертами.Источник: digitalbusiness.kz