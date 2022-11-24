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Девять стартапов получили от TikTok $49 000 на продвижение видео
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Сегодня в 10:30

Девять стартапов получили от TikTok $49 000 на продвижение видео

218 стартапов поучаствовали в образовательной программе TikTok StartUp Academy, которую проводил технопарк Astana Hub в партнерстве с платформой TikTok.

Девять стартапов получили гранты на общую сумму в $49 000 на продвижение своих продуктов в TikTok:

— Alamata Store

— iDOS Games

— QazaqSchool online

— Zhannura Jewellery

— Tastamat

— «Роботек»

— Ecomade

— OILA.app

— Smart City.

Пять дней участников курса обучали эксперты TikTok for Business на live-сессиях. Двадцать участников, успешно сдавших экзамен, посетили также оффлайн-воркшопы в Астане и смогли выступить со своими проектами перед экспертами.

Источник: digitalbusiness.kz

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#стартап #конкурс #инвестиции #astanahub #tiktok
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