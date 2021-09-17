Девушки в IT. Как, придя на позицию scrum-мастера, возглавить департамент крупной компании

Дина Досмухамбетова, 32 года, директор департамента WEBINT в IT-холдинге Kazdream

О выборе профессии

Я программист по профессии. В 2010 году окончила бакалавриат в ЕНУ имени Л. Н. Гумилева по специальности: «Вычислительная техника и программное обеспечение». В 2013 году получила степень магистра в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления».





Выбор профессии определила любовь к физике. Именно этот предмет я выбрала на выпускных экзаменах в школе и набрала максимально высокие баллы. Планировала стать инженером, но в тот период в Казахстане начала активно развиваться технологическая цифровая индустрия. Было понятно, что за интернетом будущее. Поэтому выбор был очевиден. Я приняла решение стать специалистом в IT-индустрии. Карьеру начала с позиции менеджера, несколько лет работала техническим экспертом, проектным менеджером в компании по коммуникациям.

О карьерном росте

В 2019 году меня пригласили в IT-холдинг Kazdream на позицию scrum-мастера в департамент WEBINT.

Сегодня система управления в компаниях сильно изменилась. Если раньше задавался жесткий график и контроль, то сейчас подход к работе сотрудников стал лояльнее. При этом достижение целей и расстановка задач сохраняется. И я на позиции scrum-мастера помогала команде вести совместную работу по специальной методике.

Scrum c английского языка означает схватка — элемент игры в регби. Команда сотрудников компании должна извлекать уроки из опыта, осваивать принципы самоорганизации, работая над решением проблемы, анализировать свои успехи и провалы, чтобы постоянно совершенствоваться.

Scrum-мастер — лидер команды, но не руководитель. Он работает в команде разработки и выполняет задачи, которые поступают cвыше. Выступает в качестве коуча для коллег. Использует инструменты, которые помогают эффективно вести разработку. Мне повезло, что ребята были открыты к общению, нововведениям. К моему приходу уже была налажена работа, нужно было все правильно и вовремя делать.

Спустя год я стала директором департамента WEBINT. Перешла на тот уровень, где могу задать направление департаменту в стратегии, развитии проектов и продуктов. При этом есть и административная нагрузка. Мне нравится организовывать работу ребят. Когда видишь их способности, таланты, что они быстро и качественно могут создать тот или иной продукт, то хочется им помочь, освободить от организационных и всех базовых проблем, создать такие условия, чтобы они стали еще продуктивнее. Задача управленца в IT — именно в этом.

Работа scrum-мастером и директора департамента — это про коммуникации. Например, scrum-мастер коммуницирует внутри команды с разработчиками, тестировщиками и аналитиками. Сейчас коммуникационная сеть стала еще шире — организация и взаимодействие с другими департаментами. Нужно выступать мостом между своей командой разработки и внешним миром.

Что такое WEBINT

WEBINT представляет собой сбор информации из открытых интернет-источников. Команда разрабатывает WEBINT-продукты, которые обеспечивают доступ к важной информации, способной быть ключом к устранению рисков и угроз.

WEBINT — это разведка по открытым источникам, которая проводится на основе общедоступной информации. В ряде стран используется термин OSINT — Opensourceintelligence.

Наша работа заключается в том, чтобы предоставить обработанную, актуальную и полезную форму данных, собранных из интернета. Потребителями WEBINT данных могут быть бизнес-корпорации, правоохранительные органы, международные организации, контрольные органы в финансовой сфере.

Нередко WEBINT могут называть конкурентной разведкой: бизнес-разведка, деловая, аналитическая, экономическая, маркетинговая и коммерческая разведки.

Такие широкие возможности открываются за счет интернета, который включает в себя социальные сети, приложения, блоги, различные сайты, платформы объявлений, записи о зарегистрированных доменных именах, метаданные, цифровые файлы, данные геолокации, IP-адреса, поисковые системы и многое другое.

На счету IT-холдинга Kazdream достаточно показательных проектов по сбору и обработке данных. Сейчас перед нами новый вызов — выход на экспорт.