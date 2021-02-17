Девушка из Узбекистана о переезде в Нью-Йорк и успешных соотечественниках в США

Нилуфар Бекбаева, 31 год, город — Нью-Йорк, блогер, @uzbechka_in_newyork





О переезде

Я родом из города Ташкент. Окончила Университет востоковедения в Узбекистане, училась в Китае. В настоящее время живу в США, в штате Нью-Йорк.

Мечтала пожить в Европе, но в результате оказалась за океаном. Переехала в 2017 году по программе воссоединения семьи.

Об адаптации и сложностях

Я всегда сравниваю эмигранта с ребенком, который только учится ходить. Потому что после переезда в другую страну человек выстраивает свою жизнь с начала. Адаптируется к новой среде, работает на новой работе, знакомится с новыми людьми. Первые два года, на мой взгляд, самые сложные.

Я всегда сравниваю эмигранта с ребенком, который только учится ходить





Первая сложность, с которой может столкнуться эмигрант — барьер в общении. Это касается тех, кто переезжает без знания языка. Но эта проблема быстро решается. В США есть множество курсов, а общение с носителями английского языка поможет ускорить процесс обучения. Я всегда советую друзьям не стесняться говорить на английском. Это важно.

Еще одна сложность — тоска по родным. Спасают мессенджеры, где можно общаться в онлайн-режиме.

Третий вопрос — незнание законов и своих прав. Важно знать, что страна может вам дать и за что может наказать.

В любом случае любые сложности со временем можно преодолеть благодаря своему старанию и терпению.





Сразу после переезда я чувствовала себя как в кино. Не верилось, что я нахожусь в Нью-Йорке.

Меня удивила местная погода. Зима в Нью-Йорке может длиться 6-7 месяцев, здесь бывают холодные ветра. А летом в городе душно.

Еще удивил бешеный ритм Нью-Йорка. Здесь все спешат, перекусывают на ходу. Некоторые выходят из дома в пять утра, чтобы приехать на работу вовремя с другого конца города.

Я бы посоветовала тем, кто недавно переехал, сразу решить вопрос медицинского страхования.

Обязательно расширяйте круг знакомых. Общение с людьми открывает множество возможностей для эмигранта. В Нью-Йорке есть сообщества соотечественников, нетворкинг-группы, проводятся мастер-классы, где можно познакомиться с новыми людьми. Мне помог Instagram.

Также советую всегда стараться узнавать о новых возможностях, учиться новому, идти вперед.

О деятельности

В первое время в США я изучала информацию о разных профессиях, ходила к карьерному консультанту, искала возможности для обучения. Уже через месяц начала работать.





За три года я поработала в трех компаниях. До выхода в декрет была агентом медицинского страхования. Сейчас я развиваю Travel Business и одновременно учусь. Мне помогают знания иностранных языков: я владею узбекским, русским, английским, китайским.

В первое время можно найти работу при помощи объявлений, сайтов по трудоустройству, а также по рекомендациям своих знакомых или друзей. Многие находят что-то, даже не зная английский. Все зависит от самого человека, многие соотечественники добились немалых успехов в США. Наши люди старательные, среди них есть адвокаты, врачи, бизнесмены, владельцы ресторанов и магазинов.

Наши люди старательные, среди них есть адвокаты, врачи, бизнесмены, владельцы ресторанов и магазинов





Каждый человек может добиться успехов, исходя из своих интересов, навыков и знаний. А если чего-то не хватает, можно пройти необходимое обучение и приобрести профессию.

В США есть интересные особенности. Здесь на интервью не спрашивают про ваш возраст и семейное положение. Вам даже не нужно иметь фотографию в резюме. Работодатели смотрят не на внешность, а на личные качества.





Как повлиял переезд

После перезда я поняла, чего хочу, к чему стремлюсь и что мне нужно делать, чтобы достичь поставленных целей. Еще больше стала ценить родных и свое время.

У меня много планов. После декретного отпуска хочу стать специалистом в той сфере, которую я выбрала, иметь личный бизнес и путешествовать по миру.