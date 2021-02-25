Девушка из Казахстана о переезде в Великобританию: к чему нужно быть готовым

Юлия Ванжулова, город — Лондон, основательница проекта по образованию за рубежом, @eager_to_study





О переезде

Я выпускница 11 университетов и основательница проекта, который помогает желающим поступать в вузы за границей, находить финансирование и стипендии. На данный момент живу в Лондоне.

Моя история началась в 2017 году. Я вошла в 4% ребят, выбранных на программу магистратуры «Эразмус Мундус» и получила 100% финансирование обучения от Европейского Союза. Моя программа преподавалась консорциумом университетов, куда входило 7 европейских и 3 неевропейских вуза. Так я проходила обучение у ученых и практиков из Франции, Великобритании, Бельгии, Испании, Китая, Новой Зеландии, Италии, Чехии, Бразилии и других стран. Училась вместе с представителями 26 национальностей со всего мира.

Мой семестр начался на севере Франции, в городе Лилль. По окончанию семестра я переехала в город Антверпен, Бельгия, а позднее в Прагу, Чехия. После прохождения всех предметов у нас был выбор между 10 университетами для завершения диссертационной работы. Я переехала в Брюссель. Этот шаг предоставил мне возможность пройти стажировку в исполнительном органе власти Европы, Европейской Комиссии. Не будучи гражданкой Европы, я стала исключением, работала рука об руку с лучшими умами. Благодаря нетворкингу и новым знакомствам, позднее я приняла участие в проектах Банка Франции и Университета Гарварда.





Выпускной моей программы был организован в одном из университетов-партнеров, на юге Италии. И после этого я вернулась на родину, в Казахстан.

В 2020 году я переехала в Лондон. На данный момент живу здесь и до сих пор прохожу период адаптации. Со школьной скамьи мечтала жить здесь и переехала, чтобы осуществить свою детскую мечту.

Об адаптации и сложностях

Думаю, я могла бы написать гид о переезде и адаптации в каждой из стан, в которых мне посчастливилось жить. Но сфокусируюсь на Великобритании.

В Англии я до сих пор адаптируюсь. Думаю, это связано с тем, что на данный момент в стране строгий карантин, большинство времени приходится проводить дома.

Процесс иммиграции в Великобританию один из самых сложных







В целом, процесс иммиграции в Великобританию один из самых сложных. Нужно быть готовым к длительному процессу получения визы и оформлению документов.

Ввиду того, что я переехала в страну в разгар пандемии, бюрократические процессы сильно затянулись. Когда приезжаешь в страну по временной визе и нужно оформить постоянные документы, оказывается, что процесс не совсем прозрачный и понятный. Приходилось делать множество звонков и собирать информацию по крупицам.





Здесь практикуют отправку писем и документов почтой. Так, вид на жительство мне принес почтальон в конверте и оставил с остальной корреспонденцией на входе на полу.

И я до сих пор не могу открыть счет в банке ввиду бюрократических причин.

Поэтому главный совет — наберитесь терпения и приготовьтесь к самостоятельному поиску информации.

Важно отметить, что когда ты приезжаешь туристом в страну, у тебя создается немного искаженное представление о стране и людях. Когда же ты живешь в стране, она открывается для тебя разными гранями.

Оставайтесь открытыми миру и уважайте новую культуру







Я восхищаюсь, как люди в Великобритании экологично взаимодействуют с природой. В 30 минут езды от Лондона большие площади парков, лесов и озер с огромным количеством представителей фауны. Так, я повстречалась с альпаками и оленями в дикой природе, которые с интересом подходят к тебе знакомиться, не говоря о лебедях, гусях и утках в водоемах.

Англичане чтят и хранят семейные ценности. Семьи отдают предпочтение активному отдыху на природе во время выходных или совместным занятиям спортом в парках.





Поэтому оставайтесь открытыми миру и уважайте новую культуру. Не сравнивайте и не делите людей на «мы» и «они». В конечном счете, мы все люди и в большинстве своем одинаково стремимся к счастью, благосостоянию и процветанию наших семей. Я бы рекомендовала знакомиться с новыми людьми, заводить друзей. Чем больше вы будете погружать себя в местную культуру и устои, тем легче и быстрее сможете адаптироваться.

О развитии и карьере

Мой карьерный путь в Англии только начинается. На данном этапе я работаю над развитие своего проекта. Прощупываю бизнес-почву новой страны для дальнейших идей.

Мир развивается квантовыми скачками. Сейчас уже множество передовых компаний смотрят не только на так называемые hard skills — то, что вы знаете, впитали в университете или приобрели на практическом опыте, но и soft skills — умение работать в команде, адаптироваться, эффективно коммуницировать и выстраивать долгосрочные отношения. Поэтому прокачивать нужно все, иначе рискуете остаться позади. Также могу порекомендовать обрастать сетью знакомств в новой стране. Тогда намного легче узнать о карьерных возможностях из первых уст.





Как повлиял переезд

С уверенностью могу сказать, что жизнь в другой стране — это закалка духа и прямой путь выхода из зоны комфорта. Переезд за границу повернул мою жизнь на 180 градусов. Я стала другим человеком: мыслящей по другому, воспринимающей людей и мир по иному. Первый год обучения с ребятами из 26 стран стер множество стереотипов о разных странах и народах. Когда ты сама по себе в чужой стране, ты быстро взрослеешь, учишься решать вопросы с документами, проживанием и бытом.