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Дэмьен Шазелл возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
57
Главный

Сегодня в 10:57

Дэмьен Шазелл возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

Дэмьен Шазелл — один из тех вундеркиндов, которые успевают добиться высот раньше тех, кто пыхтит с ними по соседству.

С «Одержимостью» он побывал на большинстве престижных кинофестивалей и даже получил несколько статуэток, а с «Ла-Ла Лендом», вышедшим двумя годами позднее, прошелся по этим фестивалям катком. Данный мюзикл сделал Шазелла самым юным лауреатом премии «Оскар» в номинации «Лучший режиссер». И несмотря на то, что последний фильм Дэмьена «Вавилон» оставил после себя довольно среднее впечатление у критиков и зрителей, репутацию режиссеру уже не испортить. За былые заслуги и потенциальные будущие его пригласили возглавить жюри Венецианского кинофестиваля.

Фестиваль пройдет в Венеции с 30 августа по 9 сентября 2023 года.

Источник: srsly.ru

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#режиссер #кинофестиваль #венеция #жюри #дэмьеншазелл
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