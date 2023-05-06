Дэмьен Шазелл возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

Дэмьен Шазелл — один из тех вундеркиндов, которые успевают добиться высот раньше тех, кто пыхтит с ними по соседству.

С «Одержимостью» он побывал на большинстве престижных кинофестивалей и даже получил несколько статуэток, а с «Ла-Ла Лендом», вышедшим двумя годами позднее, прошелся по этим фестивалям катком. Данный мюзикл сделал Шазелла самым юным лауреатом премии «Оскар» в номинации «Лучший режиссер». И несмотря на то, что последний фильм Дэмьена «Вавилон» оставил после себя довольно среднее впечатление у критиков и зрителей, репутацию режиссеру уже не испортить. За былые заслуги и потенциальные будущие его пригласили возглавить жюри Венецианского кинофестиваля.

Фестиваль пройдет в Венеции с 30 августа по 9 сентября 2023 года.

Источник: srsly.ru