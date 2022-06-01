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DeLorean показала концепт электромобиля по мотивам машины из «Назад в будущее»
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Сегодня в 10:05

DeLorean показала концепт электромобиля по мотивам машины из «Назад в будущее»

Американский автоконцерн DeLorean показал изображения электрической версии культового автомобиля из фильма «Назад в будущее».

Электрокар получил название Alpha5. Это обновленная версия модели DMC-12, которая выходила с 1981 по 1983 год и стала популярна благодаря тому, что на ней главный герой картины путешествовал во времени.

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Над дизайном Alpha5 работало ателье Italdesign, которое создавало и оригинальный автомобиль. От узнаваемого дизайна остались только «двери-чайки», которые открываются вверх, — в остальном дизайн сильно изменился. Также машина теперь четырехместная.

Официальная презентация автомобиля состоится в августе 2022 года, а запуск производства DeLorean запланировала на 2024. Выпустят всего 88 машин — в фильме, чтобы переместиться во времени, Марти и доктор Браун разгонялись до 88 миль в час.

Источник: daily.afisha.ru
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#технологии #экология #фильм #электромобиль #delorean
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