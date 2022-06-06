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Deloitte, Coca Cola, Nestle: как пройти стажировку в международной компании, не переезжая за рубеж
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Сегодня в 13:45

Deloitte, Coca Cola, Nestle: как пройти стажировку в международной компании, не переезжая за рубеж

Нашли 10 стажировок в Алматы, Бишкеке и Ташкенте, которые предлагают офисы международных компаний в Центральной Азии: Wrigley, Ernst & Young, Beeline и другие.

Казахстан

work

Intern in Business Finance Department в «Марс», Wrigley


Город: Алматы

Обязанности:

— создание лидирующих финансовых возможностей внутри организации

— участие в инициативах, направленных на улучшение бизнес-планирования и повышение рентабельности инвестиций

— поддержка команды в различных потоках отчетности.

Требования:

— продвинутый пользователь MS Excel, MS Office, Power BI, Power Query

— продвинутый уровень английского языка.


Intern/Consultant в отдел финансовых консультационных услуг Deloitte

Город: Алматы

Обязанности:

— участие в различных типах проектов, ориентированных на услуги по оценке

— разработка бизнес-плана

— финансовый анализ и моделирование.

Требования:

— степень бакалавра экономики/финансов/математики

— сильные аналитические навыки, навыки решения проблем и отчетности

— предпочтительны сильные логические и математические навыки.


Digital Marketing Trainee в Tefal

Город: Алматы

Обязанности:

— подготовка и адаптации контента для кампаний

— подготовка контента для карточек продукта

— сбор аналитики от клиентов.

— сбор статистики с сайтов по отзывам.

Требования:

— отличные аналитические способности

— продвинутый пользователь Excel и Power Point

— английский язык на уровне Upper-Intermediate.

workk

Стажер в Медиа Отдел Beeline

Город: Алматы

Обязанности:

— настройка рекламных кампаний в интернете

— анализ текущих запусков

— работа с социальными сетями.

Требования:

— желание развиваться в Digital-маркетинге

— понимание основ работ социальных сетей

— усидчивость

— стремление учиться, узнавать что-о новое.

Кыргызстан

Стажер в отдел по управлению человеческими ресурсами в «Кока-Кола Бишкек Боттлерс»

Город: Бишкек

Обязанности:

— изучение деловых и профессиональных качеств соискателей, анализ результатов собеседований и тестирований соискателей, отбор соискателей, соответствующих требованиям компании

— формировать банк данных вакансий и свободных рабочих мест, а также кандидатов на замещение вакантных должностей и занятие свободных рабочих мест

— помощь в организации мероприятий и реализации ярмарок вакансий и других проектов HR

— кадровое делопроизводство.

Требования:

— быть студентом третьего или четвертого курса бакалавриата или магистратуры

— нацеленность на получение конкретных результатов

— опытный пользователь PC

— знание русского и английского языка обязательно, знание турецкого и кыргызского языка преимущество.


Стажер в FINСA Bank

Город: Бишкек

Обязанности:

— содействие в подготовке отчетов

— работа с внутренней документацией отдела

— обработка и консолидация входящей информации

— содействие руководителю в решении задач.

Требования:

— высшее, среднее-специальное, неоконченное высшее образование

— знание кыргызского и русского языков

— отличные компьютерные навыки.

Узбекистан

workkk

Intern Java Developer в Itransition

Город: Ташкент

Обязанности:

— посещение лекций и практических занятий

— выполнение задач по проектированию и разработке ПО

— самостоятельная работа с учебной литературой и видеоматериалами

— реализация проекта по разработке полнофункционального Web-приложения.

Требования:

— знание основ программирования Java

— понимание принципов разработки web-проектов

— понимание основ работы систем контроля версий

— владение английским на уровне понимания технических текстов.


Intern in Risk group в Ernst & Young

Город: Ташкент

Обязанности:

— построение систем управления рисками клиента

— количественная оценка кредитного и рыночного риска

— разработка и валидация рейтинговых/скоринговых моделей

— разработка и валидация регрессионных моделей для прогнозирования значений риск-метрик

— оптимизация кредитных процессов.

Требования:

— высшее математическое, техническое или финансовое образование, допускается 4 курс университета

— знание теории вероятности и основ статистики

— математическое и финансовое моделирование

— базовые знания бухгалтерского учета и финансов

— владение английским языком на уровне не ниже Intermediate.


IT Intern в LCWAIKIKI RETAIL TASHKENT

Город: Ташкент

Обязанности:

— работа с входящими запросами через Service Desk, электронную почту, MS Teams, по телефону

— работа с командой поддержки

— устранение неполадок сетевого подключения, проблем с операционной системой и приложениями.

Требования:

— высшее образование в области компьютерных наук

— свободное владение русским и английским языками

— сильные знания администрирования Windows.

notebook

Практикант Brand & trade marketing, HR, sales в «Нестле Фуд»

Город: Ташкент

Обязанности:

​​​​— в зависимости от выбранного направления у вас будет возможность учиться у высококлассных экспертов, усиливать свои знания и закреплять полученные теоретические знания в вузе на практике в международной компании.

Требования:

— студенты второго, третьего или четвертого курсов

— уверенный пользователь ПК

— знание русского, английского и узбекского языков.


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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.