Deloitte, Coca Cola, Nestle: как пройти стажировку в международной компании, не переезжая за рубеж

Нашли 10 стажировок в Алматы, Бишкеке и Ташкенте, которые предлагают офисы международных компаний в Центральной Азии: Wrigley, Ernst & Young, Beeline и другие.
Казахстан
Intern in Business Finance Department в «Марс», Wrigley
Город: Алматы
Обязанности:
— создание лидирующих финансовых возможностей внутри организации
— участие в инициативах, направленных на улучшение бизнес-планирования и повышение рентабельности инвестиций
— поддержка команды в различных потоках отчетности.
Требования:
— продвинутый пользователь MS Excel, MS Office, Power BI, Power Query
— продвинутый уровень английского языка.
Intern/Consultant в отдел финансовых консультационных услуг Deloitte
Город: Алматы
Обязанности:
— участие в различных типах проектов, ориентированных на услуги по оценке
— разработка бизнес-плана
— финансовый анализ и моделирование.
Требования:
— степень бакалавра экономики/финансов/математики
— сильные аналитические навыки, навыки решения проблем и отчетности
— предпочтительны сильные логические и математические навыки.
Digital Marketing Trainee в Tefal
Город: Алматы
Обязанности:
— подготовка и адаптации контента для кампаний
— подготовка контента для карточек продукта
— сбор аналитики от клиентов.
— сбор статистики с сайтов по отзывам.
Требования:
— отличные аналитические способности
— продвинутый пользователь Excel и Power Point
— английский язык на уровне Upper-Intermediate.
Стажер в Медиа Отдел Beeline
Город: Алматы
Обязанности:
— настройка рекламных кампаний в интернете
— анализ текущих запусков
— работа с социальными сетями.
Требования:
— желание развиваться в Digital-маркетинге
— понимание основ работ социальных сетей
— усидчивость
— стремление учиться, узнавать что-о новое.
Кыргызстан
Стажер в отдел по управлению человеческими ресурсами в «Кока-Кола Бишкек Боттлерс»
Город: Бишкек
Обязанности:
— изучение деловых и профессиональных качеств соискателей, анализ результатов собеседований и тестирований соискателей, отбор соискателей, соответствующих требованиям компании
— формировать банк данных вакансий и свободных рабочих мест, а также кандидатов на замещение вакантных должностей и занятие свободных рабочих мест
— помощь в организации мероприятий и реализации ярмарок вакансий и других проектов HR
— кадровое делопроизводство.
Требования:
— быть студентом третьего или четвертого курса бакалавриата или магистратуры
— нацеленность на получение конкретных результатов
— опытный пользователь PC
— знание русского и английского языка обязательно, знание турецкого и кыргызского языка преимущество.
Стажер в FINСA Bank
Город: Бишкек
Обязанности:
— содействие в подготовке отчетов
— работа с внутренней документацией отдела
— обработка и консолидация входящей информации
— содействие руководителю в решении задач.
Требования:
— высшее, среднее-специальное, неоконченное высшее образование
— знание кыргызского и русского языков
— отличные компьютерные навыки.
Узбекистан
Intern Java Developer в Itransition
Город: Ташкент
Обязанности:
— посещение лекций и практических занятий
— выполнение задач по проектированию и разработке ПО
— самостоятельная работа с учебной литературой и видеоматериалами
— реализация проекта по разработке полнофункционального Web-приложения.
Требования:
— знание основ программирования Java
— понимание принципов разработки web-проектов
— понимание основ работы систем контроля версий
— владение английским на уровне понимания технических текстов.
Intern in Risk group в Ernst & Young
Город: Ташкент
Обязанности:
— построение систем управления рисками клиента
— количественная оценка кредитного и рыночного риска
— разработка и валидация рейтинговых/скоринговых моделей
— разработка и валидация регрессионных моделей для прогнозирования значений риск-метрик
— оптимизация кредитных процессов.
Требования:
— высшее математическое, техническое или финансовое образование, допускается 4 курс университета
— знание теории вероятности и основ статистики
— математическое и финансовое моделирование
— базовые знания бухгалтерского учета и финансов
— владение английским языком на уровне не ниже Intermediate.
IT Intern в LCWAIKIKI RETAIL TASHKENT
Город: Ташкент
Обязанности:
— работа с входящими запросами через Service Desk, электронную почту, MS Teams, по телефону
— работа с командой поддержки
— устранение неполадок сетевого подключения, проблем с операционной системой и приложениями.
Требования:
— высшее образование в области компьютерных наук
— свободное владение русским и английским языками
— сильные знания администрирования Windows.
Практикант Brand & trade marketing, HR, sales в «Нестле Фуд»
Город: Ташкент
Обязанности:
— в зависимости от выбранного направления у вас будет возможность учиться у высококлассных экспертов, усиливать свои знания и закреплять полученные теоретические знания в вузе на практике в международной компании.
Требования:
— студенты второго, третьего или четвертого курсов
— уверенный пользователь ПК
— знание русского, английского и узбекского языков.