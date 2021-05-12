DASHXX выпустил фит с Тимати

«Полностью моя» Тимати выпустил фит с DASHXX.

DASHXX: «Я сонграйтер и пишу песни для разных артистов. В один из вечеров мне позвонил Максим Иваник и сообщил, что одним из моих трэков заинтересовалась команда Тимати и у них есть интересное предложение. После чего поступил телефонный звонок от Павла Мурашева, который сказал, что мой голос в дэмке так хорошо силит, что они хотят оставить его на припеве, а трэк будет на его будущем мини-альбоме».

Фит с Тимати: «Полностью моя», вошел в новый EP Тимати - «Шипы и розы» и стал саундтреком к шоу «Холостяк» на ТНТ.