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Данэлия Тулешова прошла в третий тур America’s Got Talent
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Сегодня в 10:33

Данэлия Тулешова прошла в третий тур America’s Got Talent

Казахстанка Данэлия Тулешова оказалась в числе участников, получивших «зеленый свет» в 3 тур от жюри шоу America’s Got Talent.


Казахстанская певица прошла в третий тур популярного проекта без дополнительных прослушиваний и выступлений.

В условиях пандемии и множества участников из разных точек мира второй тур прошел в онлайн-формате. Дальнейшее участие Данэлии и еще некоторых конкурсантов в проекте сомнений не вызвало, и они не представляли жюри дополнительных выступлений.

Теперь девушка готовится к третьему туру, о сроках и формате которого пока не сообщается. Также пока нет информации о композиции, выбранной для исполнения, известно лишь, что это будет лирическая песня, но все еще может измениться.

Источник: zakon.kz

Источник фотографии: @tuleshova_daneliya

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#данэлиятулешова #шоу #americasgottalent
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