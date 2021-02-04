Coursera. Что нужно знать о крупнейшей онлайн-платформе, где обучается 77 миллионов человек

Как все начиналось

Coursera — это глобальная платформа онлайн-обучения. Была создана профессорами Стэнфордского университета Дафной Коллер и Эндрю Ыном в 2012 году. Они преследовали цель — предоставить обучающимся по всему миру возможность изменить жизнь с помощью онлайн-обучения.

На данный момент платформа объединяет 77 миллионов учащихся.





Об особенностях проекта

Идея платформы состоит в том, что обучение — это источник человеческого прогресса. Оно дает нам возможность меняться, расти. Именно образование поможет изменить мир и нашу жизнь. Согласно этой идее, доступ к лучшим знаниям — это право, а не привилегия. И Coursera помогает распространять передовые знания от лучших учителей и профессионалов во все уголки мира.

Идея платформы состоит в том, что обучение — это источник человеческого прогресса





Coursera дает возможность ведущим вузам мира публиковать бесплатные обучающие курсы на платформе. Сотрудничает с более чем 200 топовыми университетами и компаниями. Курсы, которые они предоставляют, охватывают практически все сферы жизнедеятельности человека, их ведут лучшие преподаватели, многие их которых имеют собственный бизнес.

Среди партнеров: университеты Лиги Плюща, Caltech, Duke University, Google, IBM, Stanford University, Facebook, Intel, Insead, Mail.ru и другие.

Материалы на платформе приближены к традиционной форме обучения: лекции, контрольные, домашние задания. Если студенту что-то не понятно, есть возможность обсудить тему на специальном форуме, где общаются ученики и преподаватели.

Про контент

На платформе есть как платный, так и бесплатный контент. Вы можете получать лекции в формате для компьютера или смартфона. Есть контент по физике, инженерным дисциплинам, гуманитарным наукам и искусству, медицине, биологии, математике, информатике, экономике и бизнесу.





Виды контента:

1. Guided Projects

Обычно длятся 1-2 часа. Их стоимость начинается от 9,99 $.

2. Курсы

В них входят теоретические материалы и практические задания. Курсы доступны ограниченное время, поэтому сдавать домашние задания необходимо в определенный срок. Продолжительность курсов обычно составляет 6-10 недель. Большинство курсов бесплатные, но по окончанию обучения за умеренную плату можно сдать экзамен и получить сертификат в электронном формате.

3. Специализации

Состоят из серии курсов, которые нацелены на получение определенных карьерных навыков. Студенты занимаются практическими проектами и получают сертификат. Процесс обучения занимает 1-3 месяца. Стоимость начинается от 39 $ в месяц.

4. Профессиональный сертификат

Такие программы дают практические профессиональные знания. Студенты могут подготовиться к отраслевому экзамену или начать карьеру в новой сфере деятельности. Длительность 1-6 месяцев. Стоимость от 39 $ в месяц.

5. Сертификат MasterTrack

Подобные программы обучения соответствуют магистерским. Они помогают приобрести новые профессиональные знания и навыки, сделать резюме более привлекательным, расширить карьерные горизонты. Длятся программы обучения с сертификатами MasterTrack 4-7 месяцев. Цена — от 2000 $.

6. Степень — Degree

Программы, которые дают возможность получить степень и диплом, аналогичный тому, что вручают выпускникам стационарной формы обучения. Можно обучаться у профессоров лучших вузов мира: Принстона, Стэнфорда или Уортона по значительно меньшей стоимости и не выходя из дома. Стоят такие программы от 9000 $ и длятся 2-4 года.

Большая часть материала доступна на английском языке. Но также есть контент на китайском, испанском, французском, русском, португальском языках. Ко многим лекциям прилагаются субтитры.

Для кого

Платформа дает возможность любому человеку и в любом месте иметь доступ к онлайн-курсам и дипломам университетов и компаний мирового класса.





Есть отдельное направление — Coursera for Business. Оно помогает компаниям повышать уровень знаний и навыков своих сотрудников, стимулировать рост конкурентоспособности и эффективности на рынке.

Направление Coursera for Campus дает возможность любому университету предлагать студентам, преподавателям и сотрудникам онлайн-образование мирового уровня.

Что дает людям

Студенты могут освоить актуальные навыки, получить необходимые знания для работы в востребованных отраслях. Есть возможность получить диплом от ведущего университета. ожно помочь своему бизнесу стать более эффективным при помощи востребованных программ обучения.

87% людей, которые проходят повышение квалификации на платформе, сообщают о таких карьерных преимуществах как повышение по службе, рост зарплаты или получение новой должности.





Источники: coursera.org, fulledu.ru