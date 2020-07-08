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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Comic Con Russia и «ИгроМир» пройдут онлайн
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Сегодня в 10:29

Comic Con Russia и «ИгроМир» пройдут онлайн

Фестиваль поп-культуры Comic Con Russia и крупнейшая игровая выставка «ИгроМир» в этом году пройдут в виртуальном формате. Их проведут на страницах социальной сети «ВКонтакте».

3 и 4 октября в группах Comic Con Russia и «ИгроМира» «ВКонтакте» будет вестись прямая трансляция из студии. В рамках стрима зрителям представят эксклюзивные материалы из новых фильмов и игр, новые комиксы, разыграют подарки и проведут первый интерактивный конкурс косплея.

В 2021 году оба мероприятия состоятся в традиционном формате: в московском выставочном центре «Крокус Экспо» с 7 по 10 октября.

Источник: intermedia.ru

Источник фотографии: vk.com

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#comiccon #онлайн #игромир
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