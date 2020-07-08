Comic Con Russia и «ИгроМир» пройдут онлайн

Фестиваль поп-культуры Comic Con Russia и крупнейшая игровая выставка «ИгроМир» в этом году пройдут в виртуальном формате. Их проведут на страницах социальной сети «ВКонтакте».

3 и 4 октября в группах Comic Con Russia и «ИгроМира» «ВКонтакте» будет вестись прямая трансляция из студии. В рамках стрима зрителям представят эксклюзивные материалы из новых фильмов и игр, новые комиксы, разыграют подарки и проведут первый интерактивный конкурс косплея.

В 2021 году оба мероприятия состоятся в традиционном формате: в московском выставочном центре «Крокус Экспо» с 7 по 10 октября.

Источник: intermedia.ru

Источник фотографии: vk.com