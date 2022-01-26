Coca-Cola запустила конкурс для стартапов по разработке экологичной упаковки

Coca-Cola запустила конкурс для стартапов, которые готовы предложить современный, гибкий и ориентированный на покупателя способ упаковки продукции. Разработчик лучшего решения по итогам конкурса получит €100 000.

Компания ищет решения в двух областях:

— инновационные решения, помогающие ускорить сбор упаковочных материалов и повысить заинтересованность потребителей. Эти решения должны быть экономически эффективными, масштабируемыми в разных регионах и дополнять существующую общественную инфраструктуру

— новые решения для первичной и вторичной упаковки, которые могли бы понравиться потребителям, снижать воздействие на окружающую среду по сравнению с существующими «традиционными» типами упаковки, быть экономически выгодными и иметь потенциал для масштабирования.

Заявки принимаются до 18 февраля 2022 года, подать их можно на сайте конкурса.

Источник: rb.ru