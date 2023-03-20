Cколько зарабатывают и тратят графические дизайнеры в столицах Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана

Графические дизайнеры рассказали, сколько можно зарабатывать и тратить специалисту в столицах Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.







Чингиз Исмаилов, 23 года, город — Бишкек, графический и моушн-дизайнер, @chynislv

О себе





Я графический и моушн-дизайнер с опытом более трех лет. Занимаюсь созданием рекламных креативов и оформлением бизнес-страниц в Instagram. Сотрудничаю с крупными брендами и блогерами из Кыргызстана, Казахстана и России. За 3 года реализовал больше 150 проектов.

Заработная плата

Мой заработок в месяц составляет около 1000$ на фрилансе. Откладываю 30-50%, остальные 50-70% инвестирую в свое развитие, здоровье и улучшение качества жизни.

Расходы





Каждый месяц на продукты у меня уходит около 5000 сом — 57$.

На аренду жилья я не трачусь, плачу только коммунальные услуги. Выходит 3000 сом — 34$.

На транспорте езжу не часто. На это уходит примерно 1000 сом — 11$ в месяц.

Затраты на одежду и быт: от 10 000 до 15 000 сом — 114$-171$ в месяц. За Интернет плачу 600 сом — 7$ в месяц.

Лайфхаки для комфортной жизни в мегаполисе











Я веду личный бюджет в заметках в смартфоне. Это стало для меня ежедневной привычкой. Уклон больше всего на доход. Расход считаю в случае больших трат.

Совет для тех, кто живет в крупном городе: Желание и упорство в своем деле принесут вам успех.

Саида Мусаева, 18 лет, город — Ташкент, графический дизайнер, @sssandt



О себе



Я работаю с несколькими постоянными клиентами и в новом digital-агентстве The Eye. Параллельно учусь в Webster University.

В агентстве я занимаюсь только digital-дизайном, дизайном социальных сетей, создаю креативы для постов и stories. Для клиентов разрабатываю любую печатную продукцию, картинки для Instagram.

Заработная плата











У меня нестабильный заработок, так как я только начинаю карьеру. За неделю могу заработать столько, сколько иногда не получается за месяц. А бывает, когда за месяц не выходит и 150$.

Стараюсь откладывать 20-30% от заработка, но не всегда получается. В теме инвестиций я еще не разобралась, но хотелось бы изучить эту тему.

Расходы





С расходами мне помогают родители, и я не трачусь на жилье.

Большую часть моих трат составляют расходы на такси. В месяц выходит примерно 500 000 сум — 50$, иногда даже больше.

Лайфхаки для комфортной жизни в мегаполисе

Раньше я записывала свои расходы и доходы в приложение Monefy. Это удобная платформа, где наглядно показано, на что больше всего тратишься.

Советую начинающим дизайнерам начинать свою карьеру с маркетинговых агентств, потому что здесь можно набраться опыта и сформировать хорошее портфолио. Два месяца работы в агентстве дали мне намного больше, чем четыре месяца попыток заработать на фрилансе.

Куаныш Амангали, 21 год, город — Астана, графический дизайнер и предприниматель, @jedikuna





О себе



Я родился в городе Уральск. Работаю графическим дизайнером и развиваю свою студию и школу дизайна — Sapa.

Моя миссия — построить сильнейшую школа дизайна в СНГ. Прямо сейчас обучаю 80 человек из девяти стран мира. В основном это казахстанцы, которые живут за рубежом. Я обучил дизайну уже более 400 человек.

Заработная плата



Когда я занимался дизайном самостоятельно, на пике получал 2 000 000 тенге — 4300$ в месяц. Сейчас студией дизайна руководит менеджер.

Оборот моей школы за январь 2023 года составил 20 000 000 тенге — 44 500$, откуда мой чистый доход составил 3 000 000 тенге — 6650$. Также я зарабатываю с индивидуальных заказов, которые выполняю для студии.

Я открывал депозит в OtbasyBank, но условия кредитования мне не понравились. Теперь я в поиске альтернативы.

Один знакомый посоветовал мне не пытаться тратить меньше, а найти способы больше зарабатывать. С этого момента я загорелся идеей заниматься инвестициями и планирую вкладывать в криптовалюту 20% дохода.

Расходы



Каждый месяц я трачусь на аренду квартиры, питание, такси и оплату заработной платы личному ассистенту.

Мои расходы выглядят так:

— на продукты — около 200 000 тг — 444$ в месяц

— на аренду квартиры — 250 000 тг — 550$ в месяц

— заработная плата ассистента — 50 000 тг — 110$ в месяц

— на поход к мастеру на стрижку — 13 000 тг — 29$ в месяц

— на такси — 45 000 тг — 100$ в месяц

— на развлечения и карманные расходы уходит — 400 000 тг — 890$ в месяц.

Еще я регулярно оплачиваю рассрочку в банке, которая составляет 160 000 тенге — 355$ в месяц.

Лайфхаки для комфортной жизни в мегаполисе





Бюджет я не веду и планирую делегировать это ассистенту. Я много раз пытался ежедневно считать свои расходы, но для меня сложно вносить каждый пункт, включая мелочи.

Совет для тех, кто живет в крупном городе: заказывайте продукты в Kaspi-магазине. На еженедельную закупку продуктов уходит уйма драгоценного времени. Куда выгоднее просто оформить онлайн-заказ с доставкой, а сэкономленное время потратить на работу, саморазвитие или близких.

Не экономьте на еде, уходе за собой и одежде. Куда дешевле и приятнее купить качественную и дорогую одежду раз в три года, нежели купить дешевую вещь, которая износится за месяц. Лучше купить качественную уходовую косметику и не переживать о коже, чем испортить ее и платить за лечение. Выгоднее купить качественную пасту, скребок для языка, нитку и чистить зубы два раза в день, чем тратить все деньги на стоматолога.

Сидикова Ясмина, 22 года, город — Ташкент, графический дизайнер, @s.sadiyaa_





О себе



Я работаю графическим дизайнером на фрилансе. Помимо этого, у меня есть своя турфирма.

Это две разные отрасли. Но я с детства любила рисовать, заниматься творчеством и путешествовать, узнавать другие страны и культуры.

Заработная плата

Источники моего дохода — это дизайн и туризм. Доход может разниться от 1000$ до 5000$, в зависимости от количества и качества выполненной работы.

Я не откладываю ресурсы из своего заработка и чаще инвестирую в себя и новые знания для повышения квалификации и получения новых навыков.

Расходы



Мои регулярные расходы — это аренда квартиры, транспорт, питание и уход за собой. В среднем на все это уходит около 1000$ в месяц.

Если по пунктам:

— аренда квартиры — 350$

— уход за собой, косметика и походы в салоны красоты — 300$

— питание — 200$

— такси — 200$.

Остальные расходы: путешествия, обновление гардероба и гаджеты я стараюсь заранее планировать. Организовываю бюджет так, чтобы мне хватило приобрести желаемое. Беру разовый крупный заказ.

Лайфхаки для комфортной жизни в мегаполисе





Свой бюджет я веду таким образом: высчитываю общую сумму расходов ежемесячно, и в голове есть четкая необходимая сумма. Когда хочется купить что-то крупное, считаю, ставлю дедлайн и цель — заработать.

Совет для тех, кто живет в крупном городе: вкладывайтесь в себя, кругозор, навыки и не бойтесь проявляться. Так вы повышаете свою узнаваемость, а это приводит к хорошему заработку.