Cколько зарабатывают и тратят графические дизайнеры в столицах Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана

Графические дизайнеры рассказали, сколько можно зарабатывать и тратить специалисту в столицах Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
Чингиз Исмаилов, 23 года, город — Бишкек, графический и моушн-дизайнер, @chynislv
О себе
Я графический и моушн-дизайнер с опытом более трех лет. Занимаюсь созданием рекламных креативов и оформлением бизнес-страниц в Instagram. Сотрудничаю с крупными брендами и блогерами из Кыргызстана, Казахстана и России. За 3 года реализовал больше 150 проектов.
Заработная плата
Мой заработок в месяц составляет около 1000$ на фрилансе. Откладываю 30-50%, остальные 50-70% инвестирую в свое развитие, здоровье и улучшение качества жизни.
Расходы
Каждый месяц на продукты у меня уходит около 5000 сом — 57$.
На аренду жилья я не трачусь, плачу только коммунальные услуги. Выходит 3000 сом — 34$.
На транспорте езжу не часто. На это уходит примерно 1000 сом — 11$ в месяц.
Затраты на одежду и быт: от 10 000 до 15 000 сом — 114$-171$ в месяц. За Интернет плачу 600 сом — 7$ в месяц.
Лайфхаки для комфортной жизни в мегаполисе
Я веду личный бюджет в заметках в смартфоне. Это стало для меня ежедневной привычкой. Уклон больше всего на доход. Расход считаю в случае больших трат.
Совет для тех, кто живет в крупном городе: Желание и упорство в своем деле принесут вам успех.
Саида Мусаева, 18 лет, город — Ташкент, графический дизайнер, @sssandt
О себе
Я работаю с несколькими постоянными клиентами и в новом digital-агентстве The Eye. Параллельно учусь в Webster University.
В агентстве я занимаюсь только digital-дизайном, дизайном социальных сетей, создаю креативы для постов и stories. Для клиентов разрабатываю любую печатную продукцию, картинки для Instagram.
Заработная плата
У меня нестабильный заработок, так как я только начинаю карьеру. За неделю могу заработать столько, сколько иногда не получается за месяц. А бывает, когда за месяц не выходит и 150$.
Стараюсь откладывать 20-30% от заработка, но не всегда получается. В теме инвестиций я еще не разобралась, но хотелось бы изучить эту тему.
Расходы
С расходами мне помогают родители, и я не трачусь на жилье.
Большую часть моих трат составляют расходы на такси. В месяц выходит примерно 500 000 сум — 50$, иногда даже больше.
Лайфхаки для комфортной жизни в мегаполисе
Раньше я записывала свои расходы и доходы в приложение Monefy. Это удобная платформа, где наглядно показано, на что больше всего тратишься.
Советую начинающим дизайнерам начинать свою карьеру с маркетинговых агентств, потому что здесь можно набраться опыта и сформировать хорошее портфолио. Два месяца работы в агентстве дали мне намного больше, чем четыре месяца попыток заработать на фрилансе.
Куаныш Амангали, 21 год, город — Астана, графический дизайнер и предприниматель, @jedikuna
О себе
Я родился в городе Уральск. Работаю графическим дизайнером и развиваю свою студию и школу дизайна — Sapa.
Моя миссия — построить сильнейшую школа дизайна в СНГ. Прямо сейчас обучаю 80 человек из девяти стран мира. В основном это казахстанцы, которые живут за рубежом. Я обучил дизайну уже более 400 человек.
Заработная плата
Когда я занимался дизайном самостоятельно, на пике получал 2 000 000 тенге — 4300$ в месяц. Сейчас студией дизайна руководит менеджер.
Оборот моей школы за январь 2023 года составил 20 000 000 тенге — 44 500$, откуда мой чистый доход составил 3 000 000 тенге — 6650$. Также я зарабатываю с индивидуальных заказов, которые выполняю для студии.
Я открывал депозит в OtbasyBank, но условия кредитования мне не понравились. Теперь я в поиске альтернативы.
Один знакомый посоветовал мне не пытаться тратить меньше, а найти способы больше зарабатывать. С этого момента я загорелся идеей заниматься инвестициями и планирую вкладывать в криптовалюту 20% дохода.
Расходы
Каждый месяц я трачусь на аренду квартиры, питание, такси и оплату заработной платы личному ассистенту.
Мои расходы выглядят так:
— на продукты — около 200 000 тг — 444$ в месяц
— на аренду квартиры — 250 000 тг — 550$ в месяц
— заработная плата ассистента — 50 000 тг — 110$ в месяц
— на поход к мастеру на стрижку — 13 000 тг — 29$ в месяц
— на такси — 45 000 тг — 100$ в месяц
— на развлечения и карманные расходы уходит — 400 000 тг — 890$ в месяц.
Еще я регулярно оплачиваю рассрочку в банке, которая составляет 160 000 тенге — 355$ в месяц.
Лайфхаки для комфортной жизни в мегаполисе
Бюджет я не веду и планирую делегировать это ассистенту. Я много раз пытался ежедневно считать свои расходы, но для меня сложно вносить каждый пункт, включая мелочи.
Совет для тех, кто живет в крупном городе: заказывайте продукты в Kaspi-магазине. На еженедельную закупку продуктов уходит уйма драгоценного времени. Куда выгоднее просто оформить онлайн-заказ с доставкой, а сэкономленное время потратить на работу, саморазвитие или близких.
Не экономьте на еде, уходе за собой и одежде. Куда дешевле и приятнее купить качественную и дорогую одежду раз в три года, нежели купить дешевую вещь, которая износится за месяц. Лучше купить качественную уходовую косметику и не переживать о коже, чем испортить ее и платить за лечение. Выгоднее купить качественную пасту, скребок для языка, нитку и чистить зубы два раза в день, чем тратить все деньги на стоматолога.
Сидикова Ясмина, 22 года, город — Ташкент, графический дизайнер, @s.sadiyaa_
О себе
Я работаю графическим дизайнером на фрилансе. Помимо этого, у меня есть своя турфирма.
Это две разные отрасли. Но я с детства любила рисовать, заниматься творчеством и путешествовать, узнавать другие страны и культуры.
Заработная плата
Источники моего дохода — это дизайн и туризм. Доход может разниться от 1000$ до 5000$, в зависимости от количества и качества выполненной работы.
Я не откладываю ресурсы из своего заработка и чаще инвестирую в себя и новые знания для повышения квалификации и получения новых навыков.
Расходы
Мои регулярные расходы — это аренда квартиры, транспорт, питание и уход за собой. В среднем на все это уходит около 1000$ в месяц.
Если по пунктам:
— аренда квартиры — 350$
— уход за собой, косметика и походы в салоны красоты — 300$
— питание — 200$
— такси — 200$.
Остальные расходы: путешествия, обновление гардероба и гаджеты я стараюсь заранее планировать. Организовываю бюджет так, чтобы мне хватило приобрести желаемое. Беру разовый крупный заказ.
Лайфхаки для комфортной жизни в мегаполисе
Свой бюджет я веду таким образом: высчитываю общую сумму расходов ежемесячно, и в голове есть четкая необходимая сумма. Когда хочется купить что-то крупное, считаю, ставлю дедлайн и цель — заработать.
Совет для тех, кто живет в крупном городе: вкладывайтесь в себя, кругозор, навыки и не бойтесь проявляться. Так вы повышаете свою узнаваемость, а это приводит к хорошему заработку.