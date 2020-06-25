Чучело медведя, баурсаки и носок без пары. Что еще отправляют с помощью «Доставки» «Яндекс.Такси»

Команда «Яндекс.Такси» выяснила, какие вещи отправляют в Казахстане с помощью услуги «Доставка». Обычно пользователи упаковывают заказы, особенно если это что-то хрупкое и ценное, и водитель не знает, что именно он везет. Но часто люди сами предупреждают, что передают — устно или в комментариях к заказу.

Мы расспросили водителей о таких случаях и составили список того, что отправляли чаще всего за время работы тарифа, а также выбрали самые необычные случаи доставки.





Среди самых популярных ответов встречаются: готовая еда, продукты, цветы, воздушные шары, подарки и одежда. Немного реже в Казахстане передают ключи, документы и различные электронные приборы.

И хотя в «Доставке» нельзя перевозить животных, пользователи пытались отправить черепах, аквариумных рыбок, говорящих попугаев, кроликов, шиншилл и даже гигантского паука.

Водители поделились и самыми необычными вещами, которые они отвозили. За время работы тарифа отправляли чучело медведя, золотые слитки, туалетную бумагу, один мужской носок вместе с галстуком и мазь для роста бороды.

Иногда перевозить посылки непросто. Так, в Караганде при 27-градусной жаре один водитель успел довезти торт-мороженое, пока тот не растаял. А другой вез свежеприготовленный ароматный пирог, который «просто сводил с ума своим запахом», и доставил его в целости. Также однажды пользователь отправил букет из 1001 розы. Цветы с трудом поместились в салоне, но девушка-получатель осталась довольна.