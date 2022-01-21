Что ждет SMM в 2022 году: 4 ключевых тренда

Чтобы немного упростить задачу специалистам, которые работают с SMM, а также брендам и компаниям, которые продвигают свои товары и услуги онлайн, управляющий директор TWIGA SMM Нина Малышевская собрала ключевые тренды, которые будут царить в социальных сетях в 2022 году, для rb.ru. Делимся, какие рубрики и форматы включать в контент-план, с какими блогерами работать и какие рекламные возможности есть у TikTok.





1. Продолжаем осваивать TikTok-форматы





Тем более, что эта социальная сеть становится все более brand-friendly. Одно из последних значимых нововведений — появление функции Auction. Теперь можно продвигать ролики из собственных аккаунтов брендов, а не создавать для рекламных целей отдельные креативы.

Более того, в процессе просмотра Auction-роликов пользователь получает дополнительную возможность перейти в аккаунт бренда или подписаться на него без перехода. Обычный же креатив подразумевает только переход на целевую страницу.





2. Делаем упор на видеоконтент





На волне популярности приложения TikTok видеоконтент стал более востребованным и актуальным. В опросе, проведенном разработчиком программного обеспечения Hubspot в 2021 году, 86% представителей бизнеса заявили, что видеоконтент — важный маркетинговый инструмент. А 94% респондентов согласились, что именно видеоформат помогает аудитории лучше понять и оценить продукт или услугу.

Именно поэтому некоторые социальные сети презентовали нововведения, связанные с видео: «Клипы» в VK и Reels в Instagram. Рекомендуем не игнорировать новые возможности и выделять человеческие и финансовые ресурсы на создание роликов.

Но напоминаем, в тренде — искренность и простота. Постпродакшн не должен уводить вас слишком далеко от raw-контента.













3. Мотивируем аудиторию создавать UGC





UGC — User Generated Content — один из ключевых инструментов, который помогает завоевать доверие аудитории.

Во-первых, подписчикам всегда приятно, когда производители прислушиваются к их мнению, а их публикации на тему продукта видят и ценят: лайкают, комментируют или вовсе размещают в официальных аккаунтах. Это говорит о том, что бренд не «зазнался» и готов идти на контакт.

Во-вторых, большое количество UGC пользователи сети автоматически воспринимают как положительные отзывы: если люди готовы показывать свои приобретения — значит, скорее всего, ими гордятся.

В исследовании PR Newswire — самого известного дистрибьютора пресс-релизов — 90% респондентов подтвердили эту мысль, подчеркнув, что именно наличие UGC контента — важный фактор, влияющий на решение о покупке.





4. Работаем с блогерами, анализируем блогеров





Рынок Influencer Marketing растет невероятными темпами. По оценке IAB Russia, только в России в 2020 году его объем составил 11,1 млрд рублей, а по информации InfluencerMarketig Hub, к августу текущего года мировой оборот достиг 13,8 млрд долларов. Неудивительно, что сейчас блогеров называют отдельным медийным каналом.





SMM-тренды, конечно, не являются жизненной необходимостью. Некоторые из новых веяний могут элементарно не вписываться в философию бренда. Но попробовать все-таки стоит. Так вы не дадите заскучать нынешней аудитории и привлечете новую.