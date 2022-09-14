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Что такое звуковой дизайн и зачем он нужен бизнесу
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Сегодня в 15:45

Что такое звуковой дизайн и зачем он нужен бизнесу

Мы пообщались с представителями компании Sound Dizz о том, что такое звуковой дизайн. Подробнее в материале.


Кузьмин Никита — саунд-дизайнер, диджей, аранжировщик, старший менеджер по коммуникациям Sound Dizz

Шлыков Алексей — музыкант, композитор, диджей, продюсер, Senior саунд-дизайнер Sound Dizz

Sound Dizz

Sound Dizz

О себе

Алексей. Я с детства занимаюсь музыкой. С семи лет играю на фортепиано. Все знания касательно музыки приобрел сам, посредством наблюдения за людьми.

В 2006-2007 годах я осознал, что хочу серьезно заниматься музыкой. Мой сценический псевдоним — Mr. Pepper. У меня больше 50 релизов на иностранных площадках. Я также участвовал в картине «Чемпион», создавал музыкальный звуковой дизайн.

Постепенно я понял, что без команды в нашем мире далеко не уедешь. Нужно распределять задачи и вместе двигаться, находить единомышленников. Так появилась наша компания.

Никита. В саунд-дизайне я полтора года. Начинал свой путь с продакшена. Это электронная музыка, хаус, экспериментальная электроника. Играл в клубах. Однажды захотел углубиться в эту сферу, попробовать саунд-дизайн. И мне понравилось.

Знакомство с Алексеем повлияло на дальнейший путь и мотивацию. Я прошел курсы, стал интенсивно работать и собирать портфолио.

Что такое саунд-дизайн

Алексей. Для меня саунд-дизайн — это то, что происходит вокруг нас. Он помогает людям углубиться в тот или иной материал, будь то видео, фильм или игра. Звук позволяет еще глубже погрузиться в то, что хочет донести автор. Для меня это как еда, у которой есть вкус и оттенки.

Я изучаю, как саунд-дизайн интегрируется в разные формы и как он воспринимается людьми. Это классный инструмент коммуникации и расширения пространства.

Саунд-дизайн в бизнесе

Никита. Саунд-дизайн — это один из инструментов продвижения. Его можно использовать в бизнесе и рекламе. Например, есть большая команда крутых ребят, которые создают звуки для игр. Они записывают звуки танка или винтовки на пять микрофонов в Folley-студиях — это студии со множеством непонятных предметов и с шикарной звукоизоляцией.

В простых проектах без бюджета, со сжатыми дедлайнами можно покупать звуки из библиотек. Но грамотные саунд-дизайнеры выполнят эту задачу круче. Звуковой дизайн — ювелирная работа.

Алексей. При выборе саунд-дизайнера нужно изучить опыт компании, портфолио, спросить, с какими клиентами они работали ранее. Если у студии хорошая репутация, ей можно доверять.

Как стать саунд-дизайнером

Никита. Обычно этим направлением занимаются ребята, которые уже связаны с музыкой. Но чтобы стать саунд-дизайнером можно пройти специальные курсы. В интернете также есть много обучающих материалов.

Алексей. Главное — дисциплина. С высоким уровнем организации можно обучиться всему и в YouTube.

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#бизнес #маркетинг #музыка #саунддизайн
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