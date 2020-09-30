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Что такое «зеленые финансы», и как получить инвестиции на «зеленые проекты»
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Сегодня в 13:45

Что такое «зеленые финансы», и как получить инвестиции на «зеленые проекты»

Манас Гиждуаниев — директор департамента зеленых проектов Центра зеленых финансов

Шынар Алдажуманова — главный менеджер департамента по развитию бизнеса Центра зеленых финансов МФЦА

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Зеленые финансы — одно из ключевых направлений развития МФЦА с 2016 года не только в Казахстане, но и в Средней Азии. Зеленые финансы — это инвестиции, которые направлены на зеленые проекты, связанные с улучшением экологического состояния окружающей среды.

Зеленые финансы подразумевают различные финансовые инструменты — зеленые облигации, зеленые кредиты, страхование. Эти инструменты развиты за рубежом, мы в Казахстане постепенно занимаемся их развитием. В августе мы впервые выпустили зеленые облигации, благодаря которым зеленые проекты могут получить инвестиции. Мы ориентируемся на Китай, это передовая страна в области зеленых финансов.

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К нам могут обратиться любые проекты — от стартапов до многолетних крупных проектов, любая компания может иметь зеленый проект в своем портфеле. Для выхода на публичный рынок МФЦА для привлечения финансирования необходимо иметь аудированную финансовую отчетность за последние 3 года и минимальную сумму привлечения 500 000 $.

Основной инструмент зеленых финансов — зеленые облигации. Облигации — это заемные средства для компании под фиксированный процент. Покупая облигации, вы покупаете обязательства, что компания будет выплачивать вам купонную ставку в течение срока вращения облигации до ее погашения. Основное отличие зеленых облигаций — это цель, для которых они выпускаются, а их цель — это финансирование зеленых проектов.


Диего Амадо — директор ТОО «Е-Жасыл»

Диего Амадо.png

Мы занимаемся разработкой заводов по переработке твердых бытовых отходов. Мы сейчас разрабатываем последние инженерные решения, у нас есть проект в Алматинской области, который будет перерабатывать 140 000 тонн мусора ежегодно. Из одних отходов мы будем производить переработанные материалы, а из других электроэнергию.

МФЦА — это место, где можно найти инвестора и быть услышанным, твой проект увидят и заметят, здесь есть условия для развития зеленых проектов. Мы знаем, какие проблемы есть в нашей отрасли, и можем повлиять на формирование законопроектов в этой области благодаря МФЦА.

Смотрите полную запись эфира на YouTube-канале Dengi Media.

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