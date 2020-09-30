Что такое «зеленые финансы», и как получить инвестиции на «зеленые проекты»

Манас Гиждуаниев — директор департамента зеленых проектов Центра зеленых финансов

Шынар Алдажуманова — главный менеджер департамента по развитию бизнеса Центра зеленых финансов МФЦА







Зеленые финансы — одно из ключевых направлений развития МФЦА с 2016 года не только в Казахстане, но и в Средней Азии. Зеленые финансы — это инвестиции, которые направлены на зеленые проекты, связанные с улучшением экологического состояния окружающей среды.



Зеленые финансы подразумевают различные финансовые инструменты — зеленые облигации, зеленые кредиты, страхование. Эти инструменты развиты за рубежом, мы в Казахстане постепенно занимаемся их развитием. В августе мы впервые выпустили зеленые облигации, благодаря которым зеленые проекты могут получить инвестиции. Мы ориентируемся на Китай, это передовая страна в области зеленых финансов.





К нам могут обратиться любые проекты — от стартапов до многолетних крупных проектов, любая компания может иметь зеленый проект в своем портфеле. Для выхода на публичный рынок МФЦА для привлечения финансирования необходимо иметь аудированную финансовую отчетность за последние 3 года и минимальную сумму привлечения 500 000 $.



Основной инструмент зеленых финансов — зеленые облигации. Облигации — это заемные средства для компании под фиксированный процент. Покупая облигации, вы покупаете обязательства, что компания будет выплачивать вам купонную ставку в течение срока вращения облигации до ее погашения. Основное отличие зеленых облигаций — это цель, для которых они выпускаются, а их цель — это финансирование зеленых проектов.



Смотрите полную запись эфира на YouTube-канале Dengi Media.





Мы сейчас разрабатываем последние инженерные решения, у нас есть проект в Алматинской области, который будет перерабатывать 140 000 тонн мусора ежегодно. Из одних отходов мы будем производить переработанные материалы, а из других электроэнергию.Мы знаем, какие проблемы есть в нашей отрасли, и можем повлиять на формирование законопроектов в этой области благодаря МФЦА.