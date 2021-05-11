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  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Что такое краудфандинг и какие проекты из Центральной Азии вы можете поддержать
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Сегодня в 13:50

Что такое краудфандинг и какие проекты из Центральной Азии вы можете поддержать

Краудфандинг — это коллективное народное финансирование проектов, в которых создается новый продукт. Люди объединяют свои ресурсы, чтобы поддержать усилия других людей.


Зарубежные платформы


Kickstarter.jpg

Kickstarter


Самая крупная краудфандинговая платформа в мире. Известна рекордными сборами на изобретения, например, на умные часы.

Всего собрано проектами — более 5,8 млрд долларов

Какие проекты из Центральной Азии можно поддержать сейчас:

1. LONELY PINE / ЖАЛГЫЗ КАРАГАЙ / ОДИНОКАЯ СОСНА

Сбор средств для съемки фильма режиссера из Кыргызстана Дальмиры Тилепберген.


Indiegogo


Вторая по популярности и объемам сбора крауд-платформа. Здесь поддерживают проекты с изобретениями, творчеством и благотворительностью.

Всего собрано — более 1,6 млрд долларов

Какие проекты из Центральной Азии можно поддержать сейчас:

1. Discovering Central Asia Project

Кинопроект, который познакомит мир с историей, культурой, людьми и кухней Центральной Азии.

2. Orange and Blue: The World of Barzu

Книга о мальчике из Средней Азии. Автор: Марина Абрамс.


GoFundMe

Площадка для частных проектов, благотворительных сборов или исполнения своей мечты.

Всего собрано проектами — более 9 млрд долларов

Какие проекты из Центральной Азии можно поддержать сейчас:

1. Help me realize my dream. my dream is a confectio

Девушка из Казахстана, которая мечтает о собственной кондитерской.

2. CUNY Uzbek Society Scholarship Fund

Cбор средств от узбекского сообщества студентов Городского университета Нью-Йорка, на стипендии для талантливых школьников.

Российские платформы


the-business

Patreon


Сервис использует модель подписки: вы подключаете регулярные донаты автору и получаете доступ к уникальному контенту или другие бонусы

Всего собрано авторами — более 2 млрд долларов

Какие проекты из Центральной Азии можно поддержать сейчас:

1. Leadership KZ

Некоммерческая инициатива, цель которой — передача знаний молодым людям Казахстана от топовых экспертов и профессионалов.

2. Sozdik

Цель проекта — создание максимально полного русско-казахского и казахско-русского словаря в Интернете.

3. Kyrgyz Space Program

Cоздание первого кыргызского спутника, построенного девушками.


Planeta


Крупнейшая российская платформа. Некоторые проекты можно поддержать даже после их завершения, купив товары автора в магазине.

Всего собрано проектами — более 1,4 млрд рублей

Какие проекты из Центральной Азии можно поддержать сейчас:

1. Приют Дос: Нужна ветеринарная клиника!

Приют для собак в Алматы собирает средства на постройку ветеринарной клиники для лечения животных.

2. Художественный фильм «Тень»

Молодая команда собирает средства на съемку короткометражного фильма в Нур-Султане.

3. Sherlock School — онлайн-школа Физиогномики

Сбор средств на создание онлайн-платформы курса по физиогномике.

Казахстанские платформы


content

Starttime.kz


Платформа работает с 2016 года. Starttime принимает заявки на творческие и социально-значимые идеи во всех сферах деятельности.

Какие проекты можно поддержать сейчас:

1. Самый юный дизайнер в мире

18-летняя девушка, дизайнер одежды, собирает средства на оплату обучения в University of Gloucestershire, в Великобритании.

2. Персональная выставка: «Женщины Центральной Азии»

Мечта о персональной выставке в Европе.


Источники: journal.tinkoff.ru, invlab.ru

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