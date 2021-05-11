Что такое краудфандинг и какие проекты из Центральной Азии вы можете поддержать

Краудфандинг — это коллективное народное финансирование проектов, в которых создается новый продукт. Люди объединяют свои ресурсы, чтобы поддержать усилия других людей.
Зарубежные платформы
Kickstarter
Самая крупная краудфандинговая платформа в мире. Известна рекордными сборами на изобретения, например, на умные часы.
Всего собрано проектами — более 5,8 млрд долларов
Какие проекты из Центральной Азии можно поддержать сейчас:
1. LONELY PINE / ЖАЛГЫЗ КАРАГАЙ / ОДИНОКАЯ СОСНА
Сбор средств для съемки фильма режиссера из Кыргызстана Дальмиры Тилепберген.
Indiegogo
Вторая по популярности и объемам сбора крауд-платформа. Здесь поддерживают проекты с изобретениями, творчеством и благотворительностью.
Всего собрано — более 1,6 млрд долларов
Какие проекты из Центральной Азии можно поддержать сейчас:
1. Discovering Central Asia Project
Кинопроект, который познакомит мир с историей, культурой, людьми и кухней Центральной Азии.
2. Orange and Blue: The World of Barzu
Книга о мальчике из Средней Азии. Автор: Марина Абрамс.
GoFundMe
Площадка для частных проектов, благотворительных сборов или исполнения своей мечты.
Всего собрано проектами — более 9 млрд долларов
Какие проекты из Центральной Азии можно поддержать сейчас:
1. Help me realize my dream. my dream is a confectio
Девушка из Казахстана, которая мечтает о собственной кондитерской.
2. CUNY Uzbek Society Scholarship Fund
Cбор средств от узбекского сообщества студентов Городского университета Нью-Йорка, на стипендии для талантливых школьников.
Российские платформы
Patreon
Сервис использует модель подписки: вы подключаете регулярные донаты автору и получаете доступ к уникальному контенту или другие бонусы
Всего собрано авторами — более 2 млрд долларов
Какие проекты из Центральной Азии можно поддержать сейчас:
Некоммерческая инициатива, цель которой — передача знаний молодым людям Казахстана от топовых экспертов и профессионалов.
2. Sozdik
Цель проекта — создание максимально полного русско-казахского и казахско-русского словаря в Интернете.
Cоздание первого кыргызского спутника, построенного девушками.
Planeta
Крупнейшая российская платформа. Некоторые проекты можно поддержать даже после их завершения, купив товары автора в магазине.
Всего собрано проектами — более 1,4 млрд рублей
Какие проекты из Центральной Азии можно поддержать сейчас:
1. Приют Дос: Нужна ветеринарная клиника!
Приют для собак в Алматы собирает средства на постройку ветеринарной клиники для лечения животных.
2. Художественный фильм «Тень»
Молодая команда собирает средства на съемку короткометражного фильма в Нур-Султане.
3. Sherlock School — онлайн-школа Физиогномики
Сбор средств на создание онлайн-платформы курса по физиогномике.
Казахстанские платформы
Starttime.kz
Платформа работает с 2016 года. Starttime принимает заявки на творческие и социально-значимые идеи во всех сферах деятельности.
Какие проекты можно поддержать сейчас:
18-летняя девушка, дизайнер одежды, собирает средства на оплату обучения в University of Gloucestershire, в Великобритании.
2. Персональная выставка: «Женщины Центральной Азии»
Мечта о персональной выставке в Европе.
Источники: journal.tinkoff.ru, invlab.ru