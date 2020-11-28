Что такое чекап, и сколько стоит пройти его за границей

Ким Джу Ми, доктор международного отдела





О себе





Первое образование я получила в Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова. Поэтому у меня две лицензии — российская и корейская. Потом я окончила интернатуру в Выходной больнице Университета Ёнсе, где стала специалистом по хирургии. После этого год обучилась на трансплантацию почек и сосудистой хирургии в Католическом университете Кореи в Больнице Святой Марии в Сеуле. Следующие два года я изучала хирургию рака молочной железы, затем еще два года хирургию рака груди и щитовидной железы в Католическом университете Кореи в Больнице Святой Марии в Тэджоне.





Позже меня позвали работать в Международный медицинский центр в Больнице Святой Марии в Пучхон, когда он только открылся в 2014 году. С тех пор я помогаю иностранным пациентам.





Что такое медицинский чекап





Медицинский чекап — это комплексное обследование здоровья, которое помогает выявить болезни на ранних стадиях.

Чекап нужно проходить каждый год, начиная с 20 лет. Каждый год необходимо делать рентген грудной клетки, сдавать анализ крови, биохимию и анализ мочи. Чекап на выявление рака также лучше делать каждый год. У нас в Корее такая проверка является обязательной, потому что рак — это одна из основных причин смерти. Если найти рак на ранней стадии, то продолжительность жизни человека можно увеличить. Например, пациентам с гепатитом Б после 40 лет нужно делать УЗИ печени каждые шесть месяцев. На рак шейки матки после 20 лет обычно проверяются один раз в три года. Также мы предлагаем проходить МРТ головного мозга и церебральных артерий, потому что после 50 лет у женщин часто выявляется аневризма.

Всем, и даже абсолютно здоровым людям, каждый год после 40 лет или хотя бы один раз в два года нужно проверять весь организм



Всем, и даже абсолютно здоровым людям, каждый год после 40 лет или хотя бы один раз в два года нужно проверять весь организм и делать гастроскопию, колоноскопию, рентген, КТ, маммографию, УЗИ молочной железы и брюшной полости, проверяться на папилломавирус.





Как выбрать хорошую клинику





Для прохождения профилактических обследований часто выбирают клиники Германии, Южной Кореи и Израиля. Для пациентов из стран СНГ и бывшего СССР удобно, что в Израиле есть много русскоговорящих докторов. В нашу клинику тоже приезжают из Казахстана, Узбекистана, России и еще из Китая, США, Швеции. Так как у нас также есть англоговорящие специалисты.

Обратите внимание на время, которое занимает обследование. В хороших клиниках все проходит быстро и обычно можно пройти всех специалистов за один день.

Сейчас полное обследование для людей за 40 лет — от головы до пяток — стоит около 3600 $



Важно, что и результаты пациент получает сразу после обследования. Если что-то выявляется, то должна быть возможность незамедлительно обратиться к узким специалистам, поэтому они должны быть в клинике. Потому что самое главное в чекапе — это быстро выявить и оперативно начать лечить.

Сейчас полное обследование для людей за 40 лет — от головы до пяток — стоит около 3600 $, а для тех, кому немного за 20, минимальная программа стоит примерно 1000 $.





Источник фотографии: my-doc.com