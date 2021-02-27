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Что такое «Бухта», и как сервис онлайн-бухгалтерии обеспечивает спокойствие предпринимателя
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Вчера в 17:34

Что такое «Бухта», и как сервис онлайн-бухгалтерии обеспечивает спокойствие предпринимателя

Асет Нурпеисов, 32 года, Алматинская область, генеральный директор, CEO «Бухта»


О проекте «Бухта»


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Я вместе с партнером и техническим директором Рауаном Майемир занимаюсь проектом «Бухта», который нацелен на создание онлайн-бухгалтерии для Центральной Азии. Хотим сделать цифровую платформу, на которой предприниматели могут заниматься бизнесом: вести учет, торговать и оказывать услуги, используя информационные технологии.

Наша большая задача — научить предпринимателей понимать, зачем нужно считать деньги. Что не учитывается, то не улучшается.

Я индивидуальный предприниматель с 2006 года и знаю не понаслышке, что сдача налоговой отчетности, ведение учета в Excel — все это доставляет проблемы и хлопоты. Самое главное, что предприниматель чаще всего не помнит, что и когда он сдавал, оплачивал или нет и так далее. Если делать все эти операции через «Бухту», вы в любой момент можете поднять архив. К сожалению, зачастую люди вспоминают об учете только тогда, когда это необходимо, поэтому мы стараемся сделать так, чтобы люди могли системно вести учет на «Бухте».

Наша большая задача — научить предпринимателей понимать, зачем нужно считать деньги

Самое главное, что мы делаем — это обеспечиваем спокойствие предпринимателя.

Портрет нашего клиента — человек от 18 до 35 лет, который в одном лице является и предпринимателем, и водителем, и кассиром. Если компания чуть крупнее, то руководитель выделяет аккаунта — это не бухгалтер, а человек, который занимается работой с клиентами, поставщиками и погружен в бизнес-процессы. Ему необязательно иметь представление о налогообложениях, финансах, он просто должен быть ответственным и исполнительным сотрудником. «Бухта» позволяет грамотно вести учет, не изучая сложные прикладные программы, как, например, 1С.


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Сейчас в нашем наборе продуктов — полное сопровождение бухгалтерии и некоторые интеграции, которые позволяют человеку сделать фискализацию, электронные акты выполненных работ, счета на оплату или счета-фактуры. Эти функции закрывают 90% потребностей малого и среднего бизнеса, куда входит работа по начислению заработной платы, налогообложению и расчетов с поставщиками и подрядчиками до сложных работ с иностранными контрагентами и так далее. Мы делаем технологические решения для работы с банками, кассой, налоговой отчетностью.


О сложностях


Многие предприниматели не понимают, как работает экономика, бизнес и учет. А нам сложно объяснить человеку о том, зачем нужна «Бухта», если у него нет базового понимания учета и налогообложения. Для этого мы создаем большой проект «Бухта-библиотека», где люди смогут найти информацию о том, что такое корпоративный подоходный налог, вычет, зачет по НДС.

Мы создаем большой проект «Бухта-библиотека», где люди смогут найти информацию о том, что такое корпоративный подоходный налог, вычет, зачет по НДС

Из-за пандемии в 2020 году закрылось много предприятий, из-за чего они перестали у нас обслуживаться. Также мы заметили падение роста выручки, ее было больше, чем в 2019 году, но, если бы не COVID-19, уверен, было бы еще больше. Но есть и положительные последствия 2020 года, благодаря которому изменился портрет нашего клиента: пришли те, кто раньше не пользовался технологичными решениями, помимо малого бизнеса стали обращаться представители среднего бизнеса.


О планах


На ближайшие два года у нас запланирован технологический рост, и совсем скоро мы представим обновленную «Бухту». Мы представим новые продукты по работе с акцизными товарами и еще некоторые решения, которые позволят нам выйти на новые рынки клиентов.

Хотим в течение следующих десяти лет стать частью большой трансформации в бухгалтерии, когда мы не будем понимать, зачем бегали с этими актами и другими бумажками, так как все будет происходить автоматически.

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#бизнес #предприниматель #центральнаяазия #бухта #бухгалтерия
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