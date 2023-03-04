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Что смотреть весной: новинки фильмов и сериалов 2023 года
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Сегодня в 16:45

Что смотреть весной: новинки фильмов и сериалов 2023 года

Делимся самыми свежими новинками весны, которые вы обязательно должны посмотреть.

Фильмы

«Подземелья и драконы: Честь среди воров»

Дата премьеры: 1 марта 2023

Жанр: фэнтези, боевик, приключения

Очаровательная воровка и группа необычных искателей приключений отправляются в эпический квест, чтобы вернуть потерянную реликвию.


«Крид 3»


Дата премьеры: 1 марта 2023

Жанр: драма, спорт

На свободу после длительного тюремного заключения выходит друг детства Крида Дэмиан Андерсон, который хочет доказать, что заслуживает своего шанса на ринге.


«65»


Дата премьеры: 2 марта 2023

Жанр: приключения, драма, фантастика

Астронавт терпит крушение на загадочной планете и вскоре понимает, что он не один.


«Бойся тишины»


Дата премьеры: 2 марта 2023

Жанр: ужасы

После несчастного случая, произошедшего с ее отцом, Эмма приезжает из Нью-Йорка в родной дом. Но она сталкивается с загадочным явлением.


«Взломщик»


Дата премьеры: 2 марта 2023

Жанр: триллер

Грэм Миллер — гениальный взломщик, который однажды отправился в тюрьму, после чего вернулся совершенно другим человеком. Но исчезновение его дочери вынуждает вора снова встать на скользкий путь: последнее дело будет самым опасным в его карьере взломщика.


«Әкім Әйел»


Дата премьеры: 2 марта 2023

Жанр: комедия, семейный

Местные жители, которые не одобряют старого акима, решают голосовать за новую кандидатку. Так случается сенсация — мэром села становится уборщица.


«Крик 6»


Дата премьеры: 6 марта 2023

Жанр: ужасы, триллер

Четверо выживших после череды убийств покидают Вудсборо и начинают новую жизнь в Нью-Йорке.


«Три мушкетера»


Дата премьеры: 16 марта 2023

Жанр: боевик, приключения

История о трех верных мушкетерах, к которым присоединяется новобранец, чтобы защитить короля Франции от злого кардинала и коварной Миледи.


«Миссия Ассасина»


Дата премьеры: 16 марта 2023

Жанр: триллер, боевик

Войны между тайными спецслужбами становятся все более изощренными.


«Джон Уик 4»


Дата премьеры: 22 марта 2023

Жанр: боевик, триллер, криминал

Джон Уик находит способ одержать победу над Правлением Кланов. Однако, прежде чем он сможет заслужить свою свободу, ему предстоит сразиться с новым врагом и его могущественными союзниками.


«Черный лотос»


Дата премьеры: 23 марта 2023

Жанр: триллер

Офицер спецназа Маттео Доннер должен спасти похищенную дочь своего погибшего товарища.


«Мое прекрасное несчастье»

Дата премьеры: 6 апреля 2023

Жанр: комедия, мелодрама

Эбби — загадочная и недоступная первокурсница, а Трэвис — бунтарь и чемпион подпольных боев. Парень предлагает Эбби пари: если он выиграет следующий поединок, она месяц проведет с ним.

Сериалы

«Мандалорец», 3 сезон


Дата премьеры: 1 марта

Жанр: вестерн

«Мандалорец» возвращается спустя два с половиной года. В центре событий — охотник за головами Дин Джарин и юный Грогу.


«Асока»


Дата премьеры: 12 марта

Жанр: фантастика, приключения

Асока Тано — джедай и бывший падаван Энакина Скайуокера. Она охотится за адмиралом Трауном, чтобы найти пропавшего джедая Эзру Бриджера.


«Рыцари Готэма»


Дата премьеры: 14 марта 2023

Жанр: фантастика, боевик, триллер

Подросткам Готэма придется объединить усилия, чтобы найти настоящего убийцу Бэтмена.


«Наследники», 4 сезон


Дата премьеры: 26 марта

Жанр: драма

Продолжение истории о коварном семействе медиамагната Логана Роя.


«Любовь и смерть»


Дата премьеры: 27 апреля

Жанр: триллер, драма, криминал, детектив

Что таится за фасадом идеальной жизни Кэнди Монтгомери и Бетти Гор?


«Королева Шарлотта: История Бриджертонов»


Дата премьеры: 4 мая

Жанр: драма, биография

Спин-офф «Бриджертонов» расскажет об истории британской монархии.


«Бойтесь ходячих мертвецов», 8 сезон

Дата премьеры: 14 мая

Жанр: ужасы, фантастика, триллер, драма

Действия сериала происходят параллельно с событиями зомби-апокалипсиса, показанными в сериале «Ходячие мертвецы», однако только в Лос-Анджелесе.


«Секретное вторжение»


Дата премьеры: весна 2023

Жанр: научная фантастика, супергеройский боевик

Ник Фьюри и Талос должны объединить усилия, чтобы противодействовать скруллам.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.