Что смотреть весной: новинки фильмов и сериалов 2023 года

Делимся самыми свежими новинками весны, которые вы обязательно должны посмотреть.
Фильмы
«Подземелья и драконы: Честь среди воров»
Дата премьеры: 1 марта 2023
Жанр: фэнтези, боевик, приключения
Очаровательная воровка и группа необычных искателей приключений отправляются в эпический квест, чтобы вернуть потерянную реликвию.
«Крид 3»
Дата премьеры: 1 марта 2023
Жанр: драма, спорт
На свободу после длительного тюремного заключения выходит друг детства Крида Дэмиан Андерсон, который хочет доказать, что заслуживает своего шанса на ринге.
«65»
Дата премьеры: 2 марта 2023
Жанр: приключения, драма, фантастика
Астронавт терпит крушение на загадочной планете и вскоре понимает, что он не один.
«Бойся тишины»
Дата премьеры: 2 марта 2023
Жанр: ужасы
После несчастного случая, произошедшего с ее отцом, Эмма приезжает из Нью-Йорка в родной дом. Но она сталкивается с загадочным явлением.
«Взломщик»
Дата премьеры: 2 марта 2023
Жанр: триллер
Грэм Миллер — гениальный взломщик, который однажды отправился в тюрьму, после чего вернулся совершенно другим человеком. Но исчезновение его дочери вынуждает вора снова встать на скользкий путь: последнее дело будет самым опасным в его карьере взломщика.
«Әкім Әйел»
Дата премьеры: 2 марта 2023
Жанр: комедия, семейный
Местные жители, которые не одобряют старого акима, решают голосовать за новую кандидатку. Так случается сенсация — мэром села становится уборщица.
«Крик 6»
Дата премьеры: 6 марта 2023
Жанр: ужасы, триллер
Четверо выживших после череды убийств покидают Вудсборо и начинают новую жизнь в Нью-Йорке.
«Три мушкетера»
Дата премьеры: 16 марта 2023
Жанр: боевик, приключения
История о трех верных мушкетерах, к которым присоединяется новобранец, чтобы защитить короля Франции от злого кардинала и коварной Миледи.
«Миссия Ассасина»
Дата премьеры: 16 марта 2023
Жанр: триллер, боевик
Войны между тайными спецслужбами становятся все более изощренными.
«Джон Уик 4»
Дата премьеры: 22 марта 2023
Жанр: боевик, триллер, криминал
Джон Уик находит способ одержать победу над Правлением Кланов. Однако, прежде чем он сможет заслужить свою свободу, ему предстоит сразиться с новым врагом и его могущественными союзниками.
«Черный лотос»
Дата премьеры: 23 марта 2023
Жанр: триллер
Офицер спецназа Маттео Доннер должен спасти похищенную дочь своего погибшего товарища.
«Мое прекрасное несчастье»
Дата премьеры: 6 апреля 2023
Жанр: комедия, мелодрама
Эбби — загадочная и недоступная первокурсница, а Трэвис — бунтарь и чемпион подпольных боев. Парень предлагает Эбби пари: если он выиграет следующий поединок, она месяц проведет с ним.
Сериалы
«Мандалорец», 3 сезон
Дата премьеры: 1 марта
Жанр: вестерн
«Мандалорец» возвращается спустя два с половиной года. В центре событий — охотник за головами Дин Джарин и юный Грогу.
«Асока»
Дата премьеры: 12 марта
Жанр: фантастика, приключения
Асока Тано — джедай и бывший падаван Энакина Скайуокера. Она охотится за адмиралом Трауном, чтобы найти пропавшего джедая Эзру Бриджера.
«Рыцари Готэма»
Дата премьеры: 14 марта 2023
Жанр: фантастика, боевик, триллер
Подросткам Готэма придется объединить усилия, чтобы найти настоящего убийцу Бэтмена.
«Наследники», 4 сезон
Дата премьеры: 26 марта
Жанр: драма
Продолжение истории о коварном семействе медиамагната Логана Роя.
«Любовь и смерть»
Дата премьеры: 27 апреля
Жанр: триллер, драма, криминал, детектив
Что таится за фасадом идеальной жизни Кэнди Монтгомери и Бетти Гор?
«Королева Шарлотта: История Бриджертонов»
Дата премьеры: 4 мая
Жанр: драма, биография
Спин-офф «Бриджертонов» расскажет об истории британской монархии.
«Бойтесь ходячих мертвецов», 8 сезон
Дата премьеры: 14 мая
Жанр: ужасы, фантастика, триллер, драма
Действия сериала происходят параллельно с событиями зомби-апокалипсиса, показанными в сериале «Ходячие мертвецы», однако только в Лос-Анджелесе.
«Секретное вторжение»
Дата премьеры: весна 2023
Жанр: научная фантастика, супергеройский боевик
Ник Фьюри и Талос должны объединить усилия, чтобы противодействовать скруллам.