Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
chto-smotret-v-iyule-14-novinok-ot-netflix-hbo-max-i-amazon-prime-video
Что смотреть в июле: 14 новинок от Netflix, HBO Max и Amazon Prime Video
99
Главная
/
Возможности
/
Арт

Сегодня в 11:50

Что смотреть в июле: 14 новинок от Netflix, HBO Max и Amazon Prime Video

Рассказываем о самых интересных киноновинках стриминговых сервисов, которые можно будет посмотреть уже в июле.


Фильмы


«Бу, стерва»



Netflix

Премьера: 8 июля

Комедия о двух старшеклассницах, которые решили стать популярными в последний год учебы. В главной роли Лана Кондор, известная по серии фильмов «Всем парням, которых я любила».


«Морской монстр»



Netflix

Премьера: 8 июля

Мультфильм о смелой девочке, которая отправилась навстречу приключениям — сражаться против морских чудовищ в команде Джейка Холланда.


«Доводы рассудка»



Netflix

Премьера: 15 июля

Фильм по мотивам романа Джейн Остин, в котором героиня Дакоты Джонсон пытается внимать доводам рассудка и разобраться с чувствами к двум мужчинам, которые ухаживают за ней.


Don`t Make Me Go



Amazon Prime Video

Премьера: 15 июля

В размеренной жизни отца и дочери появилась болезнь, из-за которой главному герою осталось не так много. За одно лето он решает найти маму Уолли и научить ребенка всему, что пригодится в жизни.


«Серый человек»



Netflix

Премьера: 22 июля

Фильм про агентов ЦРУ для любителей экшна от братьев Руссо. У картины прекрасный звездный состав, ради которого стоит посмотреть новинку: Райан Гослинг, Крис Эванс, Ана де Армас и Реге-Жан Пейдж.

Сериалы

«Список смертников»



Amazon Prime Video

Премьера: 1 июля

Сериал основан на одноименном романе Дж. Карра. В главной роли Крис Пратт. Готовы к просмотру нового боевика?


«Самая длинная ночь»



Netflix

Премьера: 8 июля

Новый испанский сериал, который может понравится поклонникам «Бумажного дома». Действия разворачиваются в психиатрической больнице, откуда пытаются вытащить серийного убийцу.


«Чертовски больно»



Netflix

Премьера: 13 июля

Муай-тай — спорт, который пользуется популярностью во всем мире. Сериал рассказывает о сути этого феномена, который развивается как вид спорта и бизнеса. Место действия — Таиланд, в главных ролях — боксеры, беттер, реффери и промоутер.


«Кунг-фу Панда: Миссия «Рыцарь дракона»



Netflix

Премьера: 14 июля

Очаровательный По возвращается на экраны с новыми приключениями. На кону судьба не только Китая, но и всего мира, и только По и загадочный английский рыцарь Лютера могут противостоять врагам.


The Sessions: Draymond Green



Amazon Prime Video

Премьера: 17 июня

Звезда NBA Дрэймонд Грин учится контролировать эмоции и ищет спокойствие внутри себя. А зрители узнают о давлении на арене профессионального спорта и способах справиться с этим.


«Мятежники: Новое поколение»



Netflix

Премьера: 27 июля

Ремейк культового сериала про учеников элитной школы. Ожидаем второй сезон о талантливых и музыкальных подростках.


«Милые обманщицы: Первородный грех»



HBO Max

Премьера: 28 июля

Перезапуск сериала про четырех подруг, которые живут в маленьком американском городке. Вот только милые девушки скрывают большой секрет.


«Харли Квинн»



HBO Max

Премьера: 28 июля

Продолжение анимационного сериала про эксцентричную и обаятельную Харли Квинн. А вы ждете 3 сезон?


Paper Girls



Amazon Prime Video

Премьера: 29 июля

Сериал основан на серии комиксов о школьницах, которые разносят газеты. Путешествия во времени и стремление выжить — то, что точно заинтересует поклонников «Очень странных дел».

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#кино #арт #новинки #чтопосмотреть #сериалы
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Инженер-нефтяник из Франции о том, как написал комиксы о культуре Казахстана
7314
Музыканты, которые выступали на «Евровидении», о том, как продолжают создавать музыку
2930
Eurasian Dance Festival в Астане — где и когда посмотреть балет из Украины, России, Я...
10623
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.