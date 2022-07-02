Что смотреть в июле: 14 новинок от Netflix, HBO Max и Amazon Prime Video

Рассказываем о самых интересных киноновинках стриминговых сервисов, которые можно будет посмотреть уже в июле.
Фильмы
«Бу, стерва»
Netflix
Премьера: 8 июля
Комедия о двух старшеклассницах, которые решили стать популярными в последний год учебы. В главной роли Лана Кондор, известная по серии фильмов «Всем парням, которых я любила».
«Морской монстр»
Netflix
Премьера: 8 июля
Мультфильм о смелой девочке, которая отправилась навстречу приключениям — сражаться против морских чудовищ в команде Джейка Холланда.
«Доводы рассудка»
Netflix
Премьера: 15 июля
Фильм по мотивам романа Джейн Остин, в котором героиня Дакоты Джонсон пытается внимать доводам рассудка и разобраться с чувствами к двум мужчинам, которые ухаживают за ней.
Don`t Make Me Go
Amazon Prime Video
Премьера: 15 июля
В размеренной жизни отца и дочери появилась болезнь, из-за которой главному герою осталось не так много. За одно лето он решает найти маму Уолли и научить ребенка всему, что пригодится в жизни.
«Серый человек»
Netflix
Премьера: 22 июля
Фильм про агентов ЦРУ для любителей экшна от братьев Руссо. У картины прекрасный звездный состав, ради которого стоит посмотреть новинку: Райан Гослинг, Крис Эванс, Ана де Армас и Реге-Жан Пейдж.
Сериалы
«Список смертников»
Amazon Prime Video
Премьера: 1 июля
Сериал основан на одноименном романе Дж. Карра. В главной роли Крис Пратт. Готовы к просмотру нового боевика?
«Самая длинная ночь»
Netflix
Премьера: 8 июля
Новый испанский сериал, который может понравится поклонникам «Бумажного дома». Действия разворачиваются в психиатрической больнице, откуда пытаются вытащить серийного убийцу.
«Чертовски больно»
Netflix
Премьера: 13 июля
Муай-тай — спорт, который пользуется популярностью во всем мире. Сериал рассказывает о сути этого феномена, который развивается как вид спорта и бизнеса. Место действия — Таиланд, в главных ролях — боксеры, беттер, реффери и промоутер.
«Кунг-фу Панда: Миссия «Рыцарь дракона»
Netflix
Премьера: 14 июля
Очаровательный По возвращается на экраны с новыми приключениями. На кону судьба не только Китая, но и всего мира, и только По и загадочный английский рыцарь Лютера могут противостоять врагам.
The Sessions: Draymond Green
Amazon Prime Video
Премьера: 17 июня
Звезда NBA Дрэймонд Грин учится контролировать эмоции и ищет спокойствие внутри себя. А зрители узнают о давлении на арене профессионального спорта и способах справиться с этим.
«Мятежники: Новое поколение»
Netflix
Премьера: 27 июля
Ремейк культового сериала про учеников элитной школы. Ожидаем второй сезон о талантливых и музыкальных подростках.
«Милые обманщицы: Первородный грех»
HBO Max
Премьера: 28 июля
Перезапуск сериала про четырех подруг, которые живут в маленьком американском городке. Вот только милые девушки скрывают большой секрет.
«Харли Квинн»
HBO Max
Премьера: 28 июля
Продолжение анимационного сериала про эксцентричную и обаятельную Харли Квинн. А вы ждете 3 сезон?
Paper Girls
Amazon Prime Video
Премьера: 29 июля
Сериал основан на серии комиксов о школьницах, которые разносят газеты. Путешествия во времени и стремление выжить — то, что точно заинтересует поклонников «Очень странных дел».