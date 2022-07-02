Что смотреть в июле: 14 новинок от Netflix, HBO Max и Amazon Prime Video

Рассказываем о самых интересных киноновинках стриминговых сервисов, которые можно будет посмотреть уже в июле.





Фильмы





«Бу, стерва»







Netflix

Премьера: 8 июля

Комедия о двух старшеклассницах, которые решили стать популярными в последний год учебы. В главной роли Лана Кондор, известная по серии фильмов «Всем парням, которых я любила».





«Морской монстр»

Netflix

Премьера: 8 июля

Мультфильм о смелой девочке, которая отправилась навстречу приключениям — сражаться против морских чудовищ в команде Джейка Холланда.





«Доводы рассудка»

Netflix

Премьера: 15 июля

Фильм по мотивам романа Джейн Остин, в котором героиня Дакоты Джонсон пытается внимать доводам рассудка и разобраться с чувствами к двум мужчинам, которые ухаживают за ней.





Don`t Make Me Go

Amazon Prime Video

Премьера: 15 июля

В размеренной жизни отца и дочери появилась болезнь, из-за которой главному герою осталось не так много. За одно лето он решает найти маму Уолли и научить ребенка всему, что пригодится в жизни.





«Серый человек»

Netflix

Премьера: 22 июля

Фильм про агентов ЦРУ для любителей экшна от братьев Руссо. У картины прекрасный звездный состав, ради которого стоит посмотреть новинку: Райан Гослинг, Крис Эванс, Ана де Армас и Реге-Жан Пейдж.

Сериалы

«Список смертников»

Amazon Prime Video

Премьера: 1 июля

Сериал основан на одноименном романе Дж. Карра. В главной роли Крис Пратт. Готовы к просмотру нового боевика?





«Самая длинная ночь»

Netflix

Премьера: 8 июля

Новый испанский сериал, который может понравится поклонникам «Бумажного дома». Действия разворачиваются в психиатрической больнице, откуда пытаются вытащить серийного убийцу.





«Чертовски больно»

Netflix

Премьера: 13 июля

Муай-тай — спорт, который пользуется популярностью во всем мире. Сериал рассказывает о сути этого феномена, который развивается как вид спорта и бизнеса. Место действия — Таиланд, в главных ролях — боксеры, беттер, реффери и промоутер.





«Кунг-фу Панда: Миссия «Рыцарь дракона»

Netflix

Премьера: 14 июля

Очаровательный По возвращается на экраны с новыми приключениями. На кону судьба не только Китая, но и всего мира, и только По и загадочный английский рыцарь Лютера могут противостоять врагам.





The Sessions: Draymond Green

Amazon Prime Video

Премьера: 17 июня

Звезда NBA Дрэймонд Грин учится контролировать эмоции и ищет спокойствие внутри себя. А зрители узнают о давлении на арене профессионального спорта и способах справиться с этим.





«Мятежники: Новое поколение»

Netflix

Премьера: 27 июля

Ремейк культового сериала про учеников элитной школы. Ожидаем второй сезон о талантливых и музыкальных подростках.





«Милые обманщицы: Первородный грех»

HBO Max

Премьера: 28 июля

Перезапуск сериала про четырех подруг, которые живут в маленьком американском городке. Вот только милые девушки скрывают большой секрет.





«Харли Квинн»

HBO Max

Премьера: 28 июля

Продолжение анимационного сериала про эксцентричную и обаятельную Харли Квинн. А вы ждете 3 сезон?





Paper Girls

Amazon Prime Video

Премьера: 29 июля

Сериал основан на серии комиксов о школьницах, которые разносят газеты. Путешествия во времени и стремление выжить — то, что точно заинтересует поклонников «Очень странных дел».