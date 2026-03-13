Что помогает женщинам строить карьеру в производстве — от junior до middle

Производство исторически воспринималось как преимущественно мужская сфера. В Казахстане женщины составляют около 48% занятых в экономике, но в промышленности их представленность не превышает и трети. В глобальном контексте ситуация схожая: женщины занимают 30-35% в производственном секторе, а на уровне управленческих позиций их доля еще ниже.

Гендерное разнообразие в индустрии начинается с создания реальных возможностей для обучения, первого профессионального опыта и карьерного роста. В Казахстане такую поддержку оказывает стипендиальная программа Tañdauym, реализуемая Фондом Евразия Центральной Азии — ФЕЦА, в партнерстве с Coca-Cola Içecek Kazakhstan — CCI. Программа включает менторство, гранты, экскурсии на заводы, формирование сообщества и проведение ежемесячных коммьюнити-встреч.

Одной из тем коммьюнити-встреч стал карьерный старт в производстве. Президент Women’s Network CCI Ирина Ошурова, директор департамента по управлению персоналом АО «Аралтуз» Самал Думанова и основатель казахстанских брендов Dr. Galamilk и GALASOMA Жулдыз Кожаканова поделились, какие навыки важны для работодателей в начале карьеры, что помогает закрепиться в профессии и как выстраивать дальнейший рост.

Гендерное разнообразие усиливает бизнес

Представленность женщин в командах давно перестало быть только вопросом равенства. Компании с более высоким уровнем гендерного разнообразия в руководстве чаще показывают стабильные финансовые показатели, прибыль и более высокий уровень вовлеченности сотрудников. Об этом говорят и представительницы индустрии.

Ирина Ошурова, President Women’s Network CCI Kazakhstan

Когда в производстве становится больше женщин, меняется динамика команд. Появляется больше внимания к деталям, к коммуникации, к уважению внутри коллектива. Это делает процессы более структурированными.





Несмотря на барьеры, сегодня производство становится более открытым. Так, в «Аралтұз» треть сотрудников завода составляют женщины. Похожие тенденции отмечают и в Coca-Cola Içecek Kazakhstan, где из 1300 человек около четверти составляют женщины. При этом 50% руководящих позиций также занимают женщины. Именно поэтому компания стремится сохранять гендерный баланс не только в управлении, но и среди рабочих специальностей.

Хард-скиллы — база, но без софт-скиллов рост замедляется





В производстве технические знания остаются фундаментом, особенно в вопросах безопасности, качества и процедур. Диплом действительно становится «входным билетом» в профессию, но дальше карьерную динамику определяют не только технические навыки, а софт-скиллы, включая коммуникацию, открытость и проактивность.

Самал Думанова, директор департамента по управлению персоналом «Аралтуз»

Образование дает основу, но карьеру строят ежедневные действия. Сегодня ценится сочетание профессиональной экспертизы и развитых soft skills – прежде всего эмоционального и коммуникативного интеллекта. Можно показывать сильные результаты по задачам, но если нет взаимодействия с командой и руководством, рост действительно замедляется. А специалисты, которые умеют выстраивать коммуникацию, брать ответственность и работать на общий результат, продвигаются заметно быстрее.

Работодатели также обращают внимание на способность быстро адаптироваться, работать в команде, задавать вопросы и проявлять инициативу. По словам Жулдыз Кожахановой, на старте карьеры особенно важны три навыка:

1. Умение быстро учиться, потому что знания и технологии стремительно меняются.

2. Понимание своей зоны ответственности и влияния на общий результат: каждый сотрудник вносит вклад в итоговый KPI компании.

3. Проактивность: готовность задавать вопросы, предлагать решения и не оставаться в пассивной позиции. Именно такая вовлеченность, по её мнению, ускоряет профессиональный и карьерный рост.

Настоящая карьера — это марафон

За пределами красивых карьерных историй остается то, о чем редко говорят вслух — годы практики, ошибки, сомнения и системная работа над собой. Производство, как и практически любая профессиональная среда, не про мгновенный результат, а про выносливость и постоянный рост.

Ирина Ошурова формулирует это предельно просто: главное не бояться. Не бояться сложных задач, новой ответственности и шагов в сторону развития. Часто именно внутренние ограничения останавливают быстрее, чем реальные барьеры.

Жулдыз Кожаханова добавляет к этому важность long distance. По ее словам, чтобы стать действительно уверенным специалистом и «наработать виртуозность», нужно время. Существует известная концепция о 10 000 часов практики, чтобы стать экспертом. Быстрый успех может выглядеть привлекательно, однако без фундаментальных навыков он не будет стабильным.

Как перейти от junior до middle

Даже при успешном старте карьеры многие специалисты сталкиваются с моментом, когда рост замедляется: появляется ощущение потолка, неуверенность и непонимание дальнейшего развития. В такие периоды важно не замыкаться в своей роли, а расширять профессиональную рамку.

По словам Ирины Ошуровой, одним из ключевых инструментов становится кросс-функциональность. Возможность попробовать себя в смежных департаментах, подключиться к межкомандным проектам или взять на себя новые задачи помогает выйти из состояния «застоя» и увидеть альтернативные траектории развития.

С точки зрения HR-практики, как отмечает Самал Думанова, при ощущении остановки важно честно проанализировать свою траекторию: где прекратилось обучение, какие компетенции требуют развития, какую дополнительную ответственность можно взять на себя. Не менее важен и открытый диалог с руководителем, потому что как правило, в компаниях существуют инструменты поддержки — от индивидуальных планов развития до переобучения.

Так, в CCI действуют менторская программа, лидерские треки для молодых талантов и будущих менеджеров, а также внутренняя образовательная платформа. Эти инструменты позволяют сотрудникам уровня middle выйти за пределы текущей роли, получить стратегический опыт и поработать над развитием управленческих компетенций.

Но даже при наличии таких возможностей рост не происходит автоматически. Он требует инициативы, готовности учиться и брать на себя больше ответственности. В этом и заключается главный вывод: карьера в производстве строится на сочетании возможностей компании и индивидуальной стратегии.