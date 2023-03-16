Что подарить мужчине. 15 гаджетов на любой вкус и бюджет

Собрали для вас самые интересные и полезные гаджеты, которые вы можете выбрать в подарок мужчине.





Портативная колонка

Компактное и простое в использовании устройство. Оно синхронизируется с большинством современных девайсов.

Электробритва

Идеальная вещь для щадящего и безопасного бритья. С помощью нее можно бриться, не прикасаясь к коже лезвиями.

PlayStation

Полноценная развлекательная приставка. Она подключается к домашней сети, ПК или ноутбуку и распознает USB-накопители.

Массажный пистолет

Автоматический массажер с движущейся насадкой и ручкой. Массажер сочетает в себе элементы обычного массажа и вибрационной терапии.

Беспроводные наушники

Такие наушники работают по беспроводной передаче данных Bluetooth и не связаны с воспроизводящим устройством кабелем. Радиус действия у подобной модели достаточно большой.

Power Bank

Малогабаритное зарядное устройство, которое на длительное время сохраняет накопленную энергию. Оно поддерживает функционирование смартфонов, планшетов и других девайсов, заряжающихся через USB-кабель.

Электронные наручные часы

У данного вида часов функционал и возможности намного шире, чем у механических.

Apple TV

Цифровой медиаплеер для воспроизведения цифрового контента.

Эта приставка объединяет лучший контент с огромным потенциалом устройств и сервисов Apple.

Ручной беспроводной пылесос для авто

Небольшой и удобный пылесос можно хранить в машине на случай уборки. Он имеет различные насадки, которые пригодятся для более длительной работы.

Столик-трансформер для ноутбука

Этот стол можно брать с собой везде. Ноутбук не будет перегреваться благодаря специальным отверстиям и вентиляторам охлаждения.

Видеорегистратор

Отличный способ следить за тем, что происходит на дороге. Это устройство обрабатывает и записывает видео и аудио, которые поступают с видеокамер.

Электрическая зубная щетка

Электрическая модель щетки делает чистку зубов максимально быстрой и комфортной. Многие модели со встроенным таймером, что позволяет чистить зубы достаточное количество времени.

Автосканер для машины

Поможет в самостоятельной диагностике автомобиля. Сканер определяет конкретные характеристики посредством считывания показаний датчиков.

Фитнес-браслет

Браслет предназначен для мониторинга различных показателей организма. Подсчет шагов, измерение давления и пульса, подсчет калорий, продолжительность сна и не только. Он также снабжен второстепенными функциями.

VR-очки

Устройство, позволяющее погрузиться в виртуальную реальность с помощью 3D-изображений. Наблюдать цифровые объекты можно через телефон или специальную гарнитуру.