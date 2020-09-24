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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Что открылось в Ташкенте: суши-бары, джелатерии и пиццерии
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22.09.2020

Что открылось в Ташкенте: суши-бары, джелатерии и пиццерии

Заведения стрит-фуда, суши-бары и рестораны корейской кухни — где можно попробовать новые блюда и национальную кухню. Рассказываем о новых местах, где вы еще не были.


PURO Gelateria, @purogelateria


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Итальянская джелатерия, в ассортименте которой больше 30 видов мороженого. Можно также попробовать авторские лимонады и вафли.

Адрес: ул. Азимова, 43

Контакты: +998 999 21 09 09


Zuza Pizza, @zuzupizzauz

Заведение с бесплатной доставкой. Меню включает 20 видов пиццы, пасту и салаты. Часто запускают акции и скидки.

Адрес: тупик Бойкургон, 11/1

Контакты: +998 781 48 70 07


Roma Pizza, @romapizza.uz

Новая городская пиццерия. Заказы принимают через Telegram-бот.

Адрес: 3-й квартал, 13

Контакты: +998 712 03 05 05


«Моя семья», @moyasemya.cafe

Семейный ресторан корейской кухни. Для гостей с детьми на территории есть детская площадка. Подают домашние и паназиатские блюда.

Адрес: ул. Каххара, 55а

Контакты: +998 901 86 80 08


«Турецкий Дворик», @turk_avlu


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Представлен традиционный турецкий фаст-фуд, широкий ассортимент первых и вторых блюд. Есть доставка.

Адрес: пр. Улугбека, 49

Контакты: +998 712 68 08 89


Mayor Tayyor, @mayortayyor

Служба доставки еды. Есть азиатские гуручбургеры, роллеры и поке. Действует постоянная акция: именинникам в день рождения объявляют 15% скидку.

Контакты: +998 981 21 09 11


Daily Cafe, @dailycafe.tashkent


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Фьюжн-кухня с линейкой авторских десертов. Здесь часто приглашают диджеев. Например, в августе электронную музыку сыграли Deeplex, Gera и Baga.

Адрес: Узбекистан овози, 32

Контакты: +998 995 33 44 44


«Три самурая», @trisamuraya_tashkent


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Международная франшиза суши-баров. К заказу доступны, помимо японских роллов, wok-лапша и боулы.

Адрес: ул. Нодиры, 4

Контакты: +998 937 02 09 00


Moscow Pizza, @moscowpizza.uz

Круглосуточная доставка пиццы. Постоянными клиентами заведения стали музыканты Бахром Назаров, Юсуфхон Нурматов и актриса Ситора Фармонова.

Адрес: ул. Юсуфа Хос Ходжиба, 34а

Контакты: +998 931 67 99 99

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