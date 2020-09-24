Что открылось в Ташкенте: суши-бары, джелатерии и пиццерии

Заведения стрит-фуда, суши-бары и рестораны корейской кухни — где можно попробовать новые блюда и национальную кухню. Рассказываем о новых местах, где вы еще не были.
PURO Gelateria, @purogelateria
Итальянская джелатерия, в ассортименте которой больше 30 видов мороженого. Можно также попробовать авторские лимонады и вафли.
Адрес: ул. Азимова, 43
Контакты: +998 999 21 09 09
Zuza Pizza, @zuzupizzauz
Заведение с бесплатной доставкой. Меню включает 20 видов пиццы, пасту и салаты. Часто запускают акции и скидки.
Адрес: тупик Бойкургон, 11/1
Контакты: +998 781 48 70 07
Roma Pizza, @romapizza.uz
Новая городская пиццерия. Заказы принимают через Telegram-бот.
Адрес: 3-й квартал, 13
Контакты: +998 712 03 05 05
«Моя семья», @moyasemya.cafe
Семейный ресторан корейской кухни. Для гостей с детьми на территории есть детская площадка. Подают домашние и паназиатские блюда.
Адрес: ул. Каххара, 55а
Контакты: +998 901 86 80 08
«Турецкий Дворик», @turk_avlu
Представлен традиционный турецкий фаст-фуд, широкий ассортимент первых и вторых блюд. Есть доставка.
Адрес: пр. Улугбека, 49
Контакты: +998 712 68 08 89
Mayor Tayyor, @mayortayyor
Служба доставки еды. Есть азиатские гуручбургеры, роллеры и поке. Действует постоянная акция: именинникам в день рождения объявляют 15% скидку.
Контакты: +998 981 21 09 11
Daily Cafe, @dailycafe.tashkent
Фьюжн-кухня с линейкой авторских десертов. Здесь часто приглашают диджеев. Например, в августе электронную музыку сыграли Deeplex, Gera и Baga.
Адрес: Узбекистан овози, 32
Контакты: +998 995 33 44 44
«Три самурая», @trisamuraya_tashkent
Международная франшиза суши-баров. К заказу доступны, помимо японских роллов, wok-лапша и боулы.
Адрес: ул. Нодиры, 4
Контакты: +998 937 02 09 00
Moscow Pizza, @moscowpizza.uz
Круглосуточная доставка пиццы. Постоянными клиентами заведения стали музыканты Бахром Назаров, Юсуфхон Нурматов и актриса Ситора Фармонова.
Адрес: ул. Юсуфа Хос Ходжиба, 34а
Контакты: +998 931 67 99 99