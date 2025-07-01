Что нужно знать перед поездкой в Сеул: Must Visit районы, классные заведения и магазины

Сеул — это не город для галочки. Его нельзя «просто посмотреть». Его нужно прочувствовать, поймать ритм, заметить детали и позволить себе немного потеряться. Этот гайд — неформальная карта впечатлений от тех, кто был здесь 17 раз и знает, куда идти в поисках атмосферы города.





Азамат Нурмагамбетов, город — Астана, путешественник, основатель @nomadcenter

Прямые рейсы из Казахстана и Узбекистана в Сеул

Сеул давно вызывает у меня интерес — этот город кажется одновременно далеким и удивительно близким. Пока я только планирую поездку туда осенью и изучаю его дистанционно: читаю, смотрю, спрашиваю. Мне хочется понять Сеул до того, как я туда приеду — прочувствовать атмосферу, уловить ритм, составить для себя карту впечатлений.

Это не просто пункт назначения — хочется раствориться в шуме, привычках и эстетике этого мегаполиса. Чем больше узнаю, тем сильнее убеждаюсь: мы обязательно встретимся.

Из Казахстана в Сеул удобно добираться прямыми рейсами из Алматы и Астаны. Полеты выполняют авиакомпании Air Astana, Asiana Airlines и Eastar Jet. Время в пути — около шести с половиной часов.

Из Узбекистана прямые рейсы в Сеул осуществляются из Ташкента. Летать можно с Uzbekistan Airways, Asiana Airlines, Qanot Sharq и T’way Air. Время в пути — также около шести с половиной часов.

Я нашел девушек, которые знают о Сеуле действительно много, и попросил их поделиться с вами своими находками. Они были в Сеуле уже 17 раз и собрали этот гайд из личного опыта с любимыми местами, лайфхаками и маршрутами.

K‑ETA — электронное разрешение на въезд





Для граждан Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, России и ряда других стран для въезда в Южную Корею необходимо оформить K‑ETA — электронное разрешение на въезд. Это не виза, а обязательное предварительное разрешение, которое нужно получить до посадки на рейс.

Что потребуется:

— фотография формата 3.5х4.5

— данные паспорта

— информация о месте проживания в Корее

— данные о месте работы, уровне дохода и истории поездок за границу.

Оформить можно здесь .

Ответ по K‑ETA обычно приходит в течение двух-трех рабочих дней, но иногда уже через пару часов.

Стоимость: около 10 000 вон примерно 8-9$.

Срок действия разрешения: до трех лет или до окончания срока действия паспорта.

Если приходит отказ, у вас есть возможность подать повторно — до двух дополнительных попыток.

Если K‑ETA снова отклонят, остается один вариант — оформлять полноценную визу в посольстве Южной Кореи в вашей стране.





Айдана Ибрагим, fashion‑креатор, вдохновленная эстетикой и культурой Азии, @ibragimai19

София Шеримова, corporate girl, которая обожает моду, шоппинг и путешествия, @dareyouwear

Сеул — не тот город, который раскрывается с первого взгляда. Это сложный многослойный мегаполис с мощной энергетикой, который требует уважения и немного терпения. Первый визит может вызвать смешанные чувства, но стоит проникнуться духом этого места, и Сеул останется в списке ваших любимых городов. Особенно приятно знакомиться с ним весной и осенью — в сезоны, когда природа и городские ритмы вступают в гармонию.





Сеул вдохновляет своей контрастностью. Здесь можно увидеть суперкары, припаркованные у уличных киосков с лапшой за 3000 вон — около 1100 тенге, а офисные сотрудники на обеденном перерыве бегут не в кафе, а на бьюти-процедуры. Это город, где можно оставить вещи без присмотра и не бояться, что их кто-то тронет. Сеул полон парадоксов, и именно в этом его магия.

Районы и прогулки: где искать Сеул

Myeongdong или Мендон — оживленная точка старта. Здесь бесконечные магазины косметики и одежды, уличная еда на каждом шагу, толпы туристов и настоящая энергия мегаполиса.

Itaewon или Итэвон — интернациональный район города. Здесь соседствуют кухни мира, стильные бутики, художественные галереи и бары, напоминающие Нью-Йорк. Вечером Итэвон оживает: шумные пабы, коктейль-бары, андеграундные клубы и лаунж-заведения с диджей-сетами работают до глубокой ночи.





Hongdae или Хондэ — студенческий и креативный район. Уличные музыканты, небольшие клубы и заряженная энергия молодежи — жизнь здесь кипит до рассвета. Стоит помнить: в некоторых клубах действуют возрастные ограничения.

Genbokkun Palace и Bukchon Hanok Village — культурные символы Сеула. Обязательны к посещению для тех, кто хочет почувствовать дух традиционной Кореи.

Seongsu или Сонгсу— «бруклинская» часть Сеула. Бывший промышленный район превратился в модное пространство с дизайнерскими кафе, галереями и магазинами, расположенными в бывших фабриках.

Haebangchon или Хэбанчон — уютный атмосферный район с кафе, уличным искусством, лестницей «108 ступеней» и панорамами города.

Gwanchan Market — стрит-фуд на корейский лад. Особенно популярен после выхода сериала Street Food: Asia от Netflix.





Пикник на реке Ханган — обязательный ритуал местных. Покупаете рамен, жареную курочку, пиво и сидите на берегу с видом на реку. Полное погружение в атмосферу дорамы.

Кафе, еда и гастрономия

Сеул — город трендов: в моде, еде и даже атмосфере. После 17 поездок здесь по-прежнему находится что-то новое. Поэтому гайд по Сеулу обновляется с каждой поездкой.

Одно из любимых направлений — Haebangchon, где собрались авторские кафе, винные бары, креативно оформленные заведения с уникальными концепциями. Меню часто сочетает корейскую кухню с интернациональной.

Для завтраков особенно любимы OATT Brunch в районе Сонгсу и Bless Brunch Bar. Хотя культура завтраков в Корее не развита, эти места подают вкусные, красиво поданные блюда.





Любимые гастро-точки:

Завтрак или бранч: OATT Brunch Seongsu, Bless Brunch Bar

Ужин: Wild Duck Canteen

Десерты и напитки: NUDAKE

Корейское барбекю: Hwaseol Yeonnam Branch

Корейская курочка: Kyochon и Pilbang Chicken.

Культура и архитектура

Сеул — культурно активный город. Регулярно проходят выставки, поп-апы и арт-инсталляции. Рекомендуется перед поездкой провести мини-ресерч по интересам.





Среди знаковых пространств:

Leeum Samsung Museum of Art — соединяет традиционное корейское искусство и современность. Архитектура музея — произведение искусства сама по себе.

Dongdaemun Design Plaza DDP — визитная карточка Сеула, спроектированная Захой Хадид. Пространство, где проходит все: от модных показов до технологических выставок.

Лучшие виды на город

Namsan Seoul Tower — панорама города в 360°, особенно красиво на закате. До башни можно дойти пешком или доехать на фуникулере.

Lotte World Tower Seoul Sky — самая высокая смотровая площадка в стране 123 этажа, стеклянный пол и невероятная панорама восточной части города.

Шопинг и стиль

Шопинг в Сеуле — это особое приключение. У каждого района свои особенности.

Hannam — необычные вещи в Open YY, головные уборы в Awesome Needs, очки в Ridar.

Apgujeong — мультибрендовые концепт-сторы: Lowgee, Addicted, Opener.

Seongsu — флагманские магазины корейских брендов, винтаж и косметика в стильных пространствах.

Практичные советы

Корея — страна, где внимание к деталям важно.

Нельзя фотографировать людей без разрешения — это нарушает законы о защите частной жизни.





Сортировка мусора — не просто правило, а норма. Перед сдачей жилья ознакомьтесь с инструкциями.

Установите приложения: Naver Map, Kakao Taxi, Uber, переводчики и eSim — все это сильно облегчит передвижение и общение.

При выборе жилья ориентируйтесь не только на цену, но и на локацию — от этого зависит, насколько комфортно вы будете себя чувствовать.

Сеул — это не только столица Кореи, но и точка пересечения культур, вкусов, стилей и смысла. Он требует уважения, времени и открытости. Но если совпадетесь — вы точно вернетесь.



